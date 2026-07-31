Serra Pirinç'ten taciz itirafı: İlk trenle halasının yanına kaçtı

Oyuncu Serra Pirinç, katıldığı bir dijital programda Fransa'da yaşadığı rahatsız edici bir deneyimi ilk kez anlattı. Paris'te tanıştığı bir kişiyle yemeğe çıktığını söyleyen Pirinç, başlangıçta her şeyin normal ilerlediğini ancak kısa süre sonra karşı tarafın tavırlarından rahatsız olduğunu ifade etti.

Programda yaşadıklarını anlatan Pirinç, buluştuğu kişiyi engellemesine rağmen farklı telefon numaraları ve sosyal medya hesapları üzerinden kendisine ulaşılmaya devam edildiğini iddia etti.

"Lokasyon güzel, şehir güzel, Paris'teyim. Yemekler güzel... Her şey çok güzeldi. Sonra herif sardı bana, sapık çıktı yani. Engelliyorum, başka numaradan yazıyor, Instagram'dan yazıyor. Bela oldu başıma. Bir sene sürdü. Fransız adamın biriydi. Böyle kötü bir anım var. 'Benim gitmem lazım' diyerek kaçtım. İlk trenle Almanya'da halamın yanına gittim. Ülkeyi terk ettim."

Yaklaşık bir yıl boyunca bu durumun sürdüğünü öne süren oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

BURÇ YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Programda özel hayatına dair değerlendirmelerde de bulunan Serra Pirinç, ilişkilerde tek taraflı çaba göstermenin zamanla yıpratıcı olduğunu söyledi. İkizler burcu olduğunu belirten oyuncu, duygusal yapısı nedeniyle kendisini zaman zaman Balık burcu gibi hissettiğini de sözlerine ekledi.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Öte yandan Pirinç, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nisan 2026'da ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan saç ve kan analizlerinde Pirinç'in test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilmişti.