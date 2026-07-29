Süper Lig'in yengeleri Boğaz'da buluştu! Yıldızlı pasta detayı dikkat çekti

Süper Lig'de forma giyen yıldız futbolcuların eşleri, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen tekne turunda buluştu. Galatasaraylı Mario Lemina'nın eşi Fanny Neguesha, Kasımpaşalı Kerem Demirbay'ın eşi Melina Demirbay, Başakşehirli Davie Selke'nin eşi Evelyn Selke ve Galatasaraylı Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan, birlikte keyifli bir gün geçirdi.

Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; özel olarak kiralanan teknede Boğaz turuna çıkan yakın arkadaşlar, gün boyunca sohbet edip denizin tadını çıkardı.

Tekne turunun en dikkat çeken anlarından biri ise Melina Demirbay için hazırlanan doğum günü kutlaması oldu. Fanny Neguesha'nın elinde yıldız şeklindeki pastayla gelmesi karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Demirbay, arkadaşlarına teşekkür ederek mutluluğunu paylaştı.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Kutlama sırasında Fanny Neguesha'nın dans edip arkadaşlarına koreografi öğretmesi tekne turuna renk kattı. Eğlenceli anların yaşandığı buluşmada yakın arkadaşlar, sohbet ederek yeni tatil planları da yaptı.

Süper Lig'in yıldız futbolcularının eşleri arasındaki samimi dostluk, Boğaz'da gerçekleşen bu özel buluşmayla bir kez daha gözler önüne serildi.

Melina Demirbay'ın doğum günü pastası dikkat çekti