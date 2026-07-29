Lüks saat markasında siber vurgun: Tek mesajla milyonları gönderdiler

Dünyaca ünlü saat markası Richard Mille'in İstanbul'daki şirketinin genel müdürünün e-posta hesabını ele geçirdiği öne sürülen şüpheli, çalışanlara gönderdiği talimatlarla 870 bin 500 Euro'nun (yaklaşık 45 milyon TL) kendi hesabına aktarılmasını sağladı. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şirket avukatları karara itiraz etti.

Dünyaca ünlü saat markası Richard Mille'in İstanbul'daki şirketinde büyük bir siber dolandırıcılık yaşandı. İddiaya göre Uğur A., şirketin genel müdürünün e-posta hesabını ele geçirerek çalışanlara genel müdür gibi talimat verdi.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, şüphelinin gönderdiği e-postalara güvenen şirket çalışanları, Uğur A.'nın hesabına toplam 870 bin 500 Euro (yaklaşık 45 milyon TL) para transferi gerçekleştirdi.

GENEL MÜDÜR DURUMU FARK EDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Şirketin dolandırıldığını fark eden genel müdür, durumu yetkililere bildirirken, Richard Mille de avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şirket avukatının savcılığa sunduğu dilekçede, şüphelinin eyleminin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğu, delillerin karartılmaya çalışıldığı ve paranın izinin kaybettirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Dilekçede, şirketin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi ve şüphelinin üst sınırdan cezalandırılması talep edildi.

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PARANIN BÜYÜK BÖLÜMÜ BLOKE EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında polis ekipleri kısa sürede Uğur A.'yı yakaladı. Yapılan incelemelerde 500 bin Euro'nun farklı bir banka hesabına aktarıldığı tespit edildi. Söz konusu paranın yarısından fazlasına bloke konularak kurtarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ

Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uğur A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Richard Mille'in avukatları ise bu karara itiraz ederek şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmesini talep etti.