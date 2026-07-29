Kavinsky kimdir? Fransız DJ Paris'teki evinde ölü bulundu

"Nightcall" şarkısıyla dünya çapında ün kazanan Fransız DJ ve prodüktör Kavinsky, Paris'teki evinde ölü bulundu. 50 yaşındaki sanatçının ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Elektronik müzik dünyasının tanınan isimlerinden Fransız DJ ve prodüktör Kavinsky, 50 yaşında hayatını kaybetti. Asıl adı Vincent Belorgey olan sanatçının, Paris'teki evinde ölü bulunduğu bildirildi. PARİS'TEKİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU Yerel basının Paris Savcılığının açıklamalarına dayandırdığı haberlere göre 50 yaşındaki sanatçı dün Paris'teki evinde hayatını kaybetti. Savcılık, sanatçının ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.



2010'lu yılların başında "Nightcall" şarkısı ile ünlenen Fransız DJ Kavinsky için hayranları ve siyasiler taziye mesajı yayımladı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada DJ Kavinsky'nin "her zaman Fransa'nın gurur kaynağı" olarak kalacağını belirtti. Fotoğraf: AFP

2024 PARİS OLİMPİYATLARI'NIN KAPANIŞINDA SAHNE ALDI Kavinsky, 2010 yılında yayımlanan ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Drive filmiyle dünya çapında büyük çıkış yakalayan "Nightcall" şarkısıyla geniş kitlelere ulaştı. Sanatçı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreninde de aynı parçayı seslendirerek unutulmaz performanslardan birine imza atmıştı. 1975 yılında Paris'te doğan Kavinsky, Daft Punk ile birlikte Fransız elektronik müzik sahnesinin uluslararası alanda öne çıkan isimleri arasında gösteriliyordu. Kendine özgü synthwave tarzıyla geniş bir hayran kitlesi edinen sanatçı, yakın dönemde Vincent Cassel'in başrolünde yer aldığı Banger filminde konuk oyuncu olarak da izleyici karşısına çıkmıştı. Fransız DJ Kavinsky Paris'teki evinde ölü bulundu