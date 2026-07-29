Aslı İnandık ikinci kez evlilik yolunda! Yüzüğüyle duyurdu

Oyuncu Aslı İnandık, bir süredir birlikte olduğu reklamcı Cem Arıdağ'dan evlilik teklifi aldı. Teklifi "Evet" diyerek kabul eden İnandık, mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Aslı İnandık, özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir reklamcı Cem Arıdağ ile birlikte olan İnandık, evlilik teklifi aldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Aslı İnandık evleniyor Aslı İnandık ile Cem Arıdağ, ilişkilerini ilk kez 2024 yılının aralık ayında birlikte katıldıkları bir davette kamuoyuyla paylaşmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, şimdi evlilik kararı aldı. Cem Arıdağ'ın yaptığı evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren İnandık, mutlu anlarına ait kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, tektaş yüzüğünü gösterdiği fotoğraflara "Evet dedim." notunu ekledi.