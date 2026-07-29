Aslı İnandık ikinci kez evlilik yolunda! Yüzüğüyle duyurdu
Oyuncu Aslı İnandık, bir süredir birlikte olduğu reklamcı Cem Arıdağ'dan evlilik teklifi aldı. Teklifi "Evet" diyerek kabul eden İnandık, mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu Aslı İnandık, özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir reklamcı Cem Arıdağ ile birlikte olan İnandık, evlilik teklifi aldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Aslı İnandık ile Cem Arıdağ, ilişkilerini ilk kez 2024 yılının aralık ayında birlikte katıldıkları bir davette kamuoyuyla paylaşmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, şimdi evlilik kararı aldı.
Cem Arıdağ'ın yaptığı evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren İnandık, mutlu anlarına ait kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, tektaş yüzüğünü gösterdiği fotoğraflara "Evet dedim." notunu ekledi.
BURCU ESMERSOY'DAN TEBRİK MESAJI
Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı. İnandık'ın takipçileri, çifte mutluluk dileklerini iletirken, ünlü isimlerden de kutlama mesajları gecikmedi.
Oyuncu ve sunucu Burcu Esmersoy da paylaşımın altına "Tebrikler, mutluluklar." yorumunu yazarak Aslı İnandık ile Cem Arıdağ çiftini tebrik etti.
İKİNCİ KEZ EVLİLİK YOLUNDA
Aslı İnandık, 2018 yılında o dönem menajerliğini yapan Ahad Kazmaz ile evlenmişti. Çift, 2024 yılının nisan ayında yollarını ayırmıştı. İnandık, Cem Arıdağ'dan aldığı evlilik teklifini kabul ederek ikinci kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.