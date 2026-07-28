Seda Sayan'dan dikkat çeken Haluk Levent açıklaması
Seda Sayan, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent hakkında konuştu. Bir alışveriş merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sayan, geçmişte bağışlarını neden Ahbap'a yapmadığını açıkladı.
Ünlü sanatçı Seda Sayan, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sayan, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"BAĞIŞIMI DEVLETİMİN ÖNERDİĞİ YERLERE YAPTIM"
2. Sayfa'nın haberine göre, alışveriş sırasında ayaküstü konuşan Sayan, geçmişte yaptığı bağış tercihine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Ben bağış yapmadım arkadaşlar. Ben öngörüsü yüksek bir kadın olduğum için nasıl yardım yapacağımı çok iyi bilirim. Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden biri olduğum için her zaman bağışımı Kızılay'a ve devletimin önerdiği yerlere yaptım."
Haluk Levent tarafından 2017 yılında kurulan Ahbap Derneği, özellikle 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürüttüğü yardım çalışmaları ve topladığı bağışlarla kamuoyunun gündemine gelmişti.
O dönemde birçok ünlü isim de Ahbap'a bağış yapılması yönünde çağrıda bulunmuştu.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.