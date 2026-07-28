Seda Sayan'dan dikkat çeken Haluk Levent açıklaması

"BAĞIŞIMI DEVLETİMİN ÖNERDİĞİ YERLERE YAPTIM"

2. Sayfa'nın haberine göre, alışveriş sırasında ayaküstü konuşan Sayan, geçmişte yaptığı bağış tercihine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ben bağış yapmadım arkadaşlar. Ben öngörüsü yüksek bir kadın olduğum için nasıl yardım yapacağımı çok iyi bilirim. Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden biri olduğum için her zaman bağışımı Kızılay'a ve devletimin önerdiği yerlere yaptım."