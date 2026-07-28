İstanbul Boğazında Alman jet-setini buluşturan görkemli kutlama
Alman mutfak ve ev gereçleri üreticisi Fackelmann'ın patronu Alexander Fackelmann, 70'inci yaşını İstanbul Boğazı'nda düzenlenen iki günlük görkemli bir organizasyonla kutladı. Yaklaşık 700 bin euroya mal olduğu belirtilen kutlamaya Alman jet-setinden çok sayıda davetli katıldı.
İstanbul Boğazı, geçtiğimiz hafta sonu Alman iş insanı Alexander Fackelmann'ın 70'inci yaş günü kutlamasına ev sahipliği yaptı. İki gün süren organizasyon, Boğaz manzarasında düzenlenen etkinlikleriyle dikkat çekti.
BOĞAZDA 2 GÜN 2 GECE PARTİ
Yaklaşık 150 davetlinin ağırlandığı ve 700 bin euroya mal olduğu öne sürülen organizasyonun ev sahipliğini, Alman mutfak ve ev gereçleri devi Fackelmann'ın patronu Alexander Fackelmann ile eşi Seval Fackelmann üstlendi.
TÜRK BAYRAĞININ RENKLERİNDEN İLHAM ALINDI
Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, kutlama kapsamında Alman jet-setinden yaklaşık 150 davetli İstanbul'da ağırlandı. Çift, organizasyonun temasını Türk bayrağının renklerinden ilham alarak belirledi.
İlk gün davetliler kırmızı kıyafetlerle lüks teknelerde Boğaz turuna çıktıktan sonra organizasyon için kapatılan mekânda bir araya geldi. İkinci gün ise tüm konuklar beyaz kıyafetler giydi.
MALİYETİ 700 BİN EURO
Gecenin sürprizlerinden biri de Kanadalı sanatçı Anna Maria Kaufmann'ın sahne performansı oldu. Organizasyona Alman sporcu Stefan Blöcher, oyuncu Verona Pooth, manken Karelea Rothschild ve modacı Atıl Kutoğlu da katıldı.
DAVETLİLERE MISIR ÇARŞISI'NDAN ÖZEL HEDİYELER
Boğaz manzaralı lüks bir otelde konaklayan davetlilere Türkiye'ye özgü hediyeler de verildi. Alexander ve Seval Fackelmann çifti, Mısır Çarşısı'ndan temin ettikleri Türk lokumu, Türk kahvesi ve cezve takımlarını misafirlerine hediye etti. Konukların hediyelerden memnun kaldığı belirtildi.
İki gün süren organizasyonun toplam maliyetinin ise yaklaşık 700 bin Euro olduğu öğrenildi.