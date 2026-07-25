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Sefo'nun evlilik teklifi şaka çıktı! "Yüzüğü daha önce taktı"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sefo'nun evlilik teklifi şaka çıktı! "Yüzüğü daha önce taktı"

Rapçi Sefo'nun sevgilisi Çağla Boz'a evlilik teklifi ettiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Sefo, teklifin gerçek olmadığını belirterek, "Şaka yaptık" ifadelerini kullandı.

Rapçi Sefo ile oyuncu Çağla Boz, Arnavutköy trafiğinde otomobillerinin içinde objektiflere yansıdı. Çift, geçtiğimiz hafta bir mekânda havai fişekler eşliğinde yaşanan yüzük sürprizi nedeniyle çıkan evlilik iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

SEFO'DAN EVLİLİK ŞAKASI

2. Sayfa'nın haberine göre, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sefo, "Şaka yaptık" diyerek teklifin gerçek olmadığını itiraf etti.

Sefo'nun gündem olan görüntüsüSefo'nun gündem olan görüntüsü

"İKİMİZ İÇİN DE ERKEN"

Sefo, evlilik ihtimalini tamamen reddetmediğini de belirterek, "Evlilik tabii ki güzel bir şey ancak şu an için erken. İkimiz için de erken diye düşünüyoruz" dedi.

Fotoğraf: 2. Sayfa Fotoğraf: 2. Sayfa

Çağla Boz da gülümseyerek Sefo'yu doğruladı ve söz konusu yüzüğün yeni olmadığını, daha önce de taktığını ifade etti. Kısa açıklamalarının ardından çift, yollarına devam etti.

Sefo'nun oyuncu sevgilisi Çağla BozSefo'nun oyuncu sevgilisi Çağla Boz

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