Demet Akalın paylaştı: Sefo evleniyor! Çağla Boz'a romantik teklif

Rap müziğin sevilen isimlerinden Sefo, oyuncu sevgilisi Çağla Boz'a sürpriz bir organizasyonla evlenme teklif etti. Yakın dostlarının da eşlik ettiği romantik gecede yaşanan özel anlar, Demet Akalın'ın sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

"Isabelle" ve "İmparator" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan rapçi Sefo, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor. Bir süredir oyuncu Çağla Boz ile birliktelik yaşayan ünlü rapçi, ilişkisini bir adım ileri taşıdı.

SEVGİLİSİNE YÜZÜĞÜ TAKTI Ünlü rapçi, sevgilisi Çağla Boz'un parmağına yüzüğü takarak unutulmaz bir ana imza attı. Yakın dostları Demet Akalın ve Okan Kurt'un da katıldığı organizasyonda romantik anlar yaşandı.

Havai fişek gösterisi eşliğinde gerçekleşen teklife güzel oyuncu, "evet" yanıtını verdi. Geceden görüntüler Demet Akalın tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Çiftin mutluluk dolu anları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

"SADECE ARKADAŞIZ" DEMİŞTİ Rapçi Sefo ile oyuncu Çağla Boz'un birlikteliği, ilk kez ortaya atılan aşk iddialarıyla magazin gündemine taşınmıştı. O dönemde ikili, ilişkileriyle ilgili temkinli açıklamalar yapmayı tercih etmişti. Çağla Boz, haklarında çıkan haberlerin ardından "Birbirimizi tanıma sürecindeyiz" ifadelerini kullanırken, Sefo ise "Sadece arkadaşız" açıklamasıyla dikkat çekmişti.