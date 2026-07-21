Serdar Ortaç'ın klip çekiminde zor anları: "Ayaklarım çok kötü durumda"
MS hastalığıyla uzun süredir mücadele eden Serdar Ortaç, klip çekimi sırasında sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Hastanede 30 gün tedavi gördüğünü açıklayan sanatçı, çekimler boyunca ayakta durmakta zorlandı.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç, uzun süredir mücadele ettiği Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla ilgili son sağlık durumunu paylaştı. Yeni klibinin çekimlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ortaç, tedavi sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İDDİALARI YALANLAMIŞTI
Son dönemde sağlık durumunun ağırlaştığı ve konserlerini ertelediği yönündeki iddialarla gündeme gelen sanatçı, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Serdar Ortaç çok hasta haberleri yalan. Gayet iyiyim, konserlere devam." ifadelerini kullanarak çıkan haberleri yalanlamıştı.
HASTANEDE 30 GÜN TEDAVİ GÖRDÜ
Klip çekimi sırasında ayakta durmakta zorlanan Serdar Ortaç, çekimlerin büyük bölümünü oturarak tamamladı. Ağrılarının devam ettiğini belirten sanatçı, sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Ayaklarım çok kötü durumda. Hastanede bir 30 gün kaldım. Hala ayakta durmayayım diye oturuyorum. Atlatmak üzereyim, 3-5 gün kaldı."
AYAĞA KALKAMADI
Çekimler sırasında yaşadığı güçlükler kameralara da yansırken, Ortaç'ın zaman zaman ayağa kalkmakta zorlandığı görüldü.
MS HASTALIĞIYLA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR
Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen müzik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla sık sık bir araya gelen sanatçı, tedavi sürecine rağmen konser ve yeni proje hazırlıklarını da aksatmamaya çalışıyor.
Ortaç'ın son açıklamaları, sağlık durumunun kontrol altında olduğunu ancak tedavi sürecinin devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.