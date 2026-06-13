MS hastalığıyla mücadele ediyor! Serdar Ortaç'tan üzen haber

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Serdar Ortaç, uzun yıllardır mücadele ettiği Multiple Skleroz (MS) hastalığının nüksetmesiyle zor günler geçiriyor. Sanat camiasını ve hayranlarını endişelendiren haberin ardından, ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yeni detaylar paylaşıldı.

"Karabiberim", "Dansöz", "Poşet" ve "Mesafe" gibi Türk pop müziğine damga vuran sayısız hit esere imza atan Serdar Ortaç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayranlarını endişelendirdi.

1990'lı yılların başından bu yana hem yorumcu kimliğiyle hem de Demet Akalın, Bengü, Sibel Can ve Hülya Avşar gibi dev isimlere verdiği bestelerle müzik sektörüne yön veren sanatçı, bir süredir mücadele ettiği Multiple Skleroz (MS) hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyor.

SON YILLARIN EN AĞIR ATAĞI Gece Muhabiri'nde yer alan habere göre; 2014 yılında MS hastalığı teşhisi konulan ve o günden bu yana yürüme güçlüğü, denge kaybı gibi fiziksel zorluklara karşı sahnelerden kopmamak için büyük bir irade sergileyen Ortaç, hastalığının son yıllardaki en ağır ataklarından birini yaşadı.

15 GÜNDÜR TEDAVİ ALTINDA: KONSERLERİNİ ERTELEDİ Ani gelişen rahatsızlık dalgasının ardından durumu ciddiyetini koruyan ünlü sanatçı, yaklaşık 15 gündür yoğun bir tedavi programına alındı. Sağlığını önceliği haline getiren Ortaç, doktorlarının tavsiyesi üzerine önümüzdeki süreçte gerçekleştirmeyi planladığı tüm konserlerini ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldı.