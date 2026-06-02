Serdar Ortaç'tan Ebru Gündeş’e zeytin dalı: Yılların kırgınlığı bitti mi?

Türk müziğinin iki dev ismi Serdar Ortaç ve Ebru Gündeş arasındaki uzun süreli "soğuk savaş", sürpriz bir gelişmeyle yeniden gündeme oturdu. 90'lı yıllardan bu yana hem sahne dostlukları hem de samimi arkadaşlıklarıyla bilinen ikili, araya giren yıllar ve yaşanan yanlış anlaşılmaların ardından bir barışma sinyaliyle hayranlarını şaşırttı.

Serdar Ortaç ile Ebru Gündeş arasındaki bağın kopması, 2013 yılına kadar uzanan karmaşık bir sürece dayanıyor. Ortaç, katıldığı bir programda, Gündeş ile aralarının açılmasındaki en büyük etkenin Demet Akalın olduğunu iddia etmişti.

Ortaç, o dönemde yaşananları şu sözlerle özetlemişti: "Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab tutuklandığı gün, Demet'le Çeşme'deydik. Ona, 'Ne olduğunu anlayalım, yarın ararım' dedim. Aylar sonra Demet, benim için Ebru'ya, 'Aman Reza içeri girdi, neden arayayım dedi' demiş. Ebru da benim söylediğime inanıp, yüzüme bile bakmadı. Arkadaşlığımız öyle çöpe gitti."

SERDAR ORTAÇ'TAN SOSYAL MEDYADA "GEL ARTIK" ÇAĞRISI Yıllar süren sessizliği bozan adım Serdar Ortaç'tan geldi. Kişisel sosyal medya hesabından Ebru Gündeş ile geçmiş yıllarda çekilmiş nostaljik ve samimi bir fotoğraf karesini paylaşan Ortaç, altına düştüğü "Gel artık Ebru" notuyla barışma isteğini kamuoyuna ilan etti.