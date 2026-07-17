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Kürşat Saygılı'dan Müge Anlı yorumu: "Türkiye sosyolojisini daha güçlü yansıtıyor"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kürşat Saygılı'dan Müge Anlı yorumu: "Türkiye sosyolojisini daha güçlü yansıtıyor"

Sabah Gazetesi yazarı Tuba Kalçık'a konuşan sinemacı ve yazar Kürşat Saygılı, bağımsız sinemanın festival ve sponsor beklentileri nedeniyle özgünlüğünü kaybettiğini savundu. Saygılı, Müge Anlı'nın programlarının Türkiye sosyolojisini Nuri Bilge Ceylan filmlerinden daha güçlü ve gerçekçi yansıttığını öne sürerek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sinemacı ve yazar Kürşat Saygılı, TK Yayınları'ndan çıkan Kendine Ait Bir Film adlı kitabı üzerine Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık'a değerlendirmelerde bulundu.

Bağımsız sinemanın günümüzde festival ve sponsor beklentileri nedeniyle tam anlamıyla bağımsız olmadığını savunan Saygılı, Müge Anlı'nın programlarının Türkiye sosyolojisini Nuri Bilge Ceylan filmlerinden daha güçlü yansıttığını öne sürdü.

Sinemacı ve yazar Kürşat SaygılıSinemacı ve yazar Kürşat Saygılı

BAĞIMSIZ FİLM GERÇEKTEN BAĞIMSIZ MI?"

Kitabında günümüzde bağımsız film üretmenin zorluklarını ele alan Saygılı, bağımsız sinemanın temelinde "Bağımsız film nedir, nasıl olmalıdır?" sorusunun yer aldığını belirtti.

Sektörde ana akım gişe filmleri ile bağımsız sanat filmleri arasında köklü bir ayrım bulunduğunu ifade eden Saygılı, Hollywood'un ticari kaygılarla şekillenen yapımlarına karşı İtalya'daki Yeni Gerçekçilik ve Fransız Yeni Dalgası gibi akımların sinemaya estetik ve felsefi bir bakış kazandırdığını söyledi.

Kürşat Saygılı'dan Müge Anlı yorumu: "Türkiye sosyolojisini daha güçlü yansıtıyor" - 1

"FESTİVALLERİN BEKLENTİLERİ BAĞIMSIZLIĞI ETKİLİYOR"

Tuba Kalçık'ın bağımsız sinemanın bugün geldiği noktaya ilişkin sorusunu yanıtlayan Saygılı, kapitalizmin dönüşümüyle birlikte bağımsız sinemanın uluslararası film festivallerinin etkisi altına girdiğini savundu.

Venedik gibi büyük festivallerin artık Oscar'dan çok da farklı bir yapıda olmadığını öne süren Saygılı, günümüzde bağımsız sinema yaptığını söyleyen birçok ismin sponsor desteğine ihtiyaç duyduğunu ve festivallerin de yönetmenlerden belirli beklentileri bulunduğunu ifade etti.

Kürşat Saygılı'dan Müge Anlı yorumu: "Türkiye sosyolojisini daha güçlü yansıtıyor" - 2

"TÜRK YÖNETMENLERİ İÇİN DE TABLO FARKLI DEĞİL"

Türk sinemasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Saygılı, uluslararası festivallerin giderek politize olduğunu savundu.

Berlin ve Venedik gibi festivallerde ödül almanın, festival politikalarıyla yakından ilişkili olduğunu dile getiren Saygılı, beklentileri karşılayan yapımların ödüle daha kolay ulaştığını öne sürdü.

"SANATÇI POLİTİKADAN TAMAMEN AYRI KALAMAZ"

Sanatçıların politikadan bağımsız düşünülemeyeceğini belirten Saygılı, bir söz söyleyen herkesin kaçınılmaz olarak politik bir özne haline geldiğini ifade etti.

Filmlerin de yönetmenin yaşadığı dönemin ve atmosferin izlerini taşıdığını dile getiren Saygılı, ödüllü yönetmen Emin Alper'in filmleri üzerinden örnek vererek mekân ve toplumsal bağlamın uluslararası algı üzerindeki etkisine dikkat çekti. Sanatçının halktan uzaklaşmasının önemli bir sorun oluşturduğunu belirten Saygılı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Doğu-Batı sentezine ilişkin yaklaşımını hatırlattı.

Müge Anlı Müge Anlı

MÜGE ANLI İLE NURİ BİLGE CEYLAN KARŞILAŞTIRMASI

Tuba Kalçık, Saygılı'ya Müge Anlı'nın Türkiye sosyolojisini Nuri Bilge Ceylan filmlerinden daha güçlü yansıttığı yönündeki değerlendirmesinin gerekçesini sordu.

Saygılı, Müge Anlı'nın programlarının ele aldığı gerçek yaşam hikâyeleri üzerinden Türkiye'nin toplumsal yapısını daha güçlü yansıttığını savunarak, Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinin ise ülkeye daha dışarıdan bir bakış sunduğunu öne sürdü.

"Müge Anlı programlarında, Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerine kıyasla çok daha güçlü bir sosyolojik açılım yapıyor bence. Nuri Bilge, Türkiye'ye biraz turist bakışıyla bakıyor; ülkenin sosyolojisini tam yansıtmıyor. Oysa Anlı'nın programları, anlattığı hikâyeler üzerinden Türkiye sosyolojisini çok daha ilginç ve gerçekçi bir şekilde ortaya koyuyor."

"TÜRK SİNEMASINDA ÜRETİM SORUNU VAR"

Türk sinemasının mevcut durumunu da değerlendiren Saygılı, sektörde uzun yıllardır dile getirilen bir üretim sorunu bulunduğunu söyledi.

Film çekme imkânı doğduğunda birçok yönetmenin beklenen üretimi ortaya koyamadığını savunan Saygılı, özgün bakış açısına sahip yönetmen sayısının sınırlı olduğunu, geri kalan önemli bir bölümün ise benzer işleri tekrar ettiğini ifade etti.

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