Filmlerin de yönetmenin yaşadığı dönemin ve atmosferin izlerini taşıdığını dile getiren Saygılı, ödüllü yönetmen Emin Alper'in filmleri üzerinden örnek vererek mekân ve toplumsal bağlamın uluslararası algı üzerindeki etkisine dikkat çekti. Sanatçının halktan uzaklaşmasının önemli bir sorun oluşturduğunu belirten Saygılı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Doğu-Batı sentezine ilişkin yaklaşımını hatırlattı.

Sanatçıların politikadan bağımsız düşünülemeyeceğini belirten Saygılı, bir söz söyleyen herkesin kaçınılmaz olarak politik bir özne haline geldiğini ifade etti.

Berlin ve Venedik gibi festivallerde ödül almanın, festival politikalarıyla yakından ilişkili olduğunu dile getiren Saygılı, beklentileri karşılayan yapımların ödüle daha kolay ulaştığını öne sürdü.

Türk sinemasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Saygılı, uluslararası festivallerin giderek politize olduğunu savundu.

Müge Anlı

MÜGE ANLI İLE NURİ BİLGE CEYLAN KARŞILAŞTIRMASI

Tuba Kalçık, Saygılı'ya Müge Anlı'nın Türkiye sosyolojisini Nuri Bilge Ceylan filmlerinden daha güçlü yansıttığı yönündeki değerlendirmesinin gerekçesini sordu.

Saygılı, Müge Anlı'nın programlarının ele aldığı gerçek yaşam hikâyeleri üzerinden Türkiye'nin toplumsal yapısını daha güçlü yansıttığını savunarak, Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinin ise ülkeye daha dışarıdan bir bakış sunduğunu öne sürdü.

"Müge Anlı programlarında, Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerine kıyasla çok daha güçlü bir sosyolojik açılım yapıyor bence. Nuri Bilge, Türkiye'ye biraz turist bakışıyla bakıyor; ülkenin sosyolojisini tam yansıtmıyor. Oysa Anlı'nın programları, anlattığı hikâyeler üzerinden Türkiye sosyolojisini çok daha ilginç ve gerçekçi bir şekilde ortaya koyuyor."

"TÜRK SİNEMASINDA ÜRETİM SORUNU VAR"

Türk sinemasının mevcut durumunu da değerlendiren Saygılı, sektörde uzun yıllardır dile getirilen bir üretim sorunu bulunduğunu söyledi.

Film çekme imkânı doğduğunda birçok yönetmenin beklenen üretimi ortaya koyamadığını savunan Saygılı, özgün bakış açısına sahip yönetmen sayısının sınırlı olduğunu, geri kalan önemli bir bölümün ise benzer işleri tekrar ettiğini ifade etti.