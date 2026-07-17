Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy: "Büyük savaş verdim"

"Türk adaletinin ne kadar düzgün işlediğini kendi gözlerimizle gördük. Biz adalet sistemiyle değil, karşımızdaki vicdansız insan grubuyla mücadele ettik" diyen Ulusoy, mahkemenin verdiği kararın adil olduğunu ifade etti.

"TÜRK ADALETİNİN NE KADAR DÜZGÜN İŞLEDİĞİNİ GÖZLERİMİZLE GÖRDÜK"

Dava sürecinde karşı tarafın babasını suçlamaya çalıştığını söyleyen Ulusoy, "Karşı taraf yalanlar söyledi, vefat etmiş babamı suçlamaya çalıştılar. Ancak sonuçta hukuki olarak suçlu bulundu ve cezasını çekiyor. Ben babam için çok büyük savaş verdim" ifadelerini kullandı.

Babası Haydar Ulusoy'un hukukçu ve eski askeri hakim olduğunu hatırlatan ünlü manken, "Hayatımda tanıdığım en adil insandı. Kurallara ve hukuka çok bağlıydı. Böyle bir insanı yaya geçidinde ezip hayatını aldıktan sonra bir de suçlamaya kalktılar. Benim mücadelem buydu" dedi.

"SADECE ADALET İSTEDİM"

Süreç boyunca tek beklentisinin adil bir karar olduğunu belirten Ulusoy, "Ben hep adil karar çıksın diye dua ettim. Ne eksik ne fazla. Kimseyi haksız yere suçlamaya çalışmadım" diye konuştu.

Ulusoy, davada karşı tarafın bilinçli taksir suçundan 4,5 yıl hapis cezası aldığını belirterek, bu süreçte tehditlere de maruz kaldığını söyledi. Yaklaşık bir yıl boyunca tüm duruşmalara bizzat katıldığını ifade etti.