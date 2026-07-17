Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy: "Büyük savaş verdim"
3,5 yıl önce babası Haydar Ulusoy'u trafik kazasında kaybeden manken Özge Ulusoy, iki yıl süren hukuk mücadelesini anlattı. Ulusoy, davada adil bir karar verildiğini belirterek, "Babamın hak ettiği şekilde bu dünyadan uğurlanması için mücadele ettim" dedi.
Manken Özge Ulusoy, 3,5 yıl önce Ankara'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden babası Haydar Ulusoy'un ardından yaşadığı hukuk mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"TÜRK ADALETİNİN NE KADAR DÜZGÜN İŞLEDİĞİNİ GÖZLERİMİZLE GÖRDÜK"
Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, İki yıl süren dava sürecini değerlendiren Ulusoy, Türk adalet sistemine güvendiğini belirterek, asıl mücadeleyi karşı tarafın tutumu nedeniyle verdiklerini söyledi.
"Türk adaletinin ne kadar düzgün işlediğini kendi gözlerimizle gördük. Biz adalet sistemiyle değil, karşımızdaki vicdansız insan grubuyla mücadele ettik" diyen Ulusoy, mahkemenin verdiği kararın adil olduğunu ifade etti.
"BABAMI SUÇLAMAYA ÇALIŞTILAR"
Dava sürecinde karşı tarafın babasını suçlamaya çalıştığını söyleyen Ulusoy, "Karşı taraf yalanlar söyledi, vefat etmiş babamı suçlamaya çalıştılar. Ancak sonuçta hukuki olarak suçlu bulundu ve cezasını çekiyor. Ben babam için çok büyük savaş verdim" ifadelerini kullandı.
Babası Haydar Ulusoy'un hukukçu ve eski askeri hakim olduğunu hatırlatan ünlü manken, "Hayatımda tanıdığım en adil insandı. Kurallara ve hukuka çok bağlıydı. Böyle bir insanı yaya geçidinde ezip hayatını aldıktan sonra bir de suçlamaya kalktılar. Benim mücadelem buydu" dedi.
"SADECE ADALET İSTEDİM"
Süreç boyunca tek beklentisinin adil bir karar olduğunu belirten Ulusoy, "Ben hep adil karar çıksın diye dua ettim. Ne eksik ne fazla. Kimseyi haksız yere suçlamaya çalışmadım" diye konuştu.
Ulusoy, davada karşı tarafın bilinçli taksir suçundan 4,5 yıl hapis cezası aldığını belirterek, bu süreçte tehditlere de maruz kaldığını söyledi. Yaklaşık bir yıl boyunca tüm duruşmalara bizzat katıldığını ifade etti.
"MÜCADELE EDECEĞİMİ DÜŞÜNMEDİLER"
Yaşananların kendisini ve ailesini derinden etkilediğini dile getiren Özge Ulusoy, "Önce babamın ani kaybıyla sarsıldık, ardından dava süreci bizi çok yıprattı. Annemi yeniden ayağa kaldırmaya çalıştık" dedi.
Ünlü olduğu için davanın peşini bırakacağını düşündüklerini ifade eden Ulusoy, "İnsanlar benim bu kadar mücadele edeceğime şaşırdı. 'Ünlü bir insan, bırakır hayatına devam eder' diye düşündüler. Ama öyle olmadığını gördüler" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.