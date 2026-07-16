Emel Sayın'ı sevince boğan sürpriz! "Çok mutlu oldum" diyerek paylaştı
Türk sanat müziğinin usta ismi Emel Sayın, hayranları tarafından kendisi için hazırlanan esprili bir görsele sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karşılık verdi. Sanatçının "Çok mutlu oldum" notuyla paylaştığı gönderi, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
Türk sanat müziğinin ve sinemasının usta ismi Emel Sayın için hazırlanan görselde, sanatçının fotoğrafının üzerine, "Uzmanlara göre Emel Sayın sevgisi bünyeye iyi geliyormuş." ifadeleri yer aldı.
"ÇOK MUTLU OLDUM" DEYİP PAYLAŞTI
Mizahi dille hazırlanan paylaşım, sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.Hayranlarının hazırladığı görseli gören Emel Sayın da bu jeste kayıtsız kalmadı.
Usta sanatçı, paylaşımı kendi Instagram hesabından "Çok mutlu oldum" notuyla takipçileriyle buluşturdu.
Paylaşımın ardından Emel Sayın'ın gönderisi çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, sanatçıya duydukları sevgiyi dile getirerek, "Her bünyeye, ruha, kalbe iyi gelir.", "Kesinlikle test edildi, onaylandı.", "Her halinizle asaletin somut örneğisiniz. Seviliyorsunuz." şeklinde yorumlar yaptı.