Emel Sayın'ı sevince boğan sürpriz! "Çok mutlu oldum" diyerek paylaştı

Türk sanat müziğinin usta ismi Emel Sayın, hayranları tarafından kendisi için hazırlanan esprili bir görsele sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karşılık verdi. Sanatçının "Çok mutlu oldum" notuyla paylaştığı gönderi, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.