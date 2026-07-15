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Halka'nın çocuk yıldızıydı! Sokaklarda yaşadı, geriye servet bıraktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bir dönemin çocuk yıldızlarından olan ve "Halka" (The Ring) filmindeki performansıyla hafızalara kazınan Daveigh Chase, 35 yaşında hayatını kaybetti. Son yıllarında yaşadığı zorluklarla gündeme gelen oyuncunun ölümünün ardından geriye bıraktığı miras gündem oldu.

Halka'nın çocuk yıldızıydı! Sokaklarda yaşadı, geriye servet bıraktı 1

Lilo & Stitch" filminde Lilo karakterini seslendiren, "The Ring" filmindeki Samara Morgan rolüyle dünya çapında tanınan Daveigh Chase, 16 Haziran'da 35 yaşında yaşamını yitirmişti. Oyuncunun ölümünün ardından Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne sunulan veraset belgeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Halka'nın çocuk yıldızıydı! Sokaklarda yaşadı, geriye servet bıraktı 2

SERVETİ ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme kayıtlarına göre Chase'in yaklaşık 400 bin dolar değerinde kişisel mal varlığı bulunuyor. Ancak oyuncunun adına kayıtlı herhangi bir taşınmaz olmadığı ve ölümünden önce vasiyet hazırlamadığı belirtildi.

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Halka'nın çocuk yıldızıydı! Sokaklarda yaşadı, geriye servet bıraktı 3

Annesi Cathy Chase, mirasın yasal yöneticisi olarak atanabilmek için mahkemeye başvurdu. Başvuruda, Kaliforniya Bağımsız Miras Yönetimi Yasası kapsamında mirasın yönetimi için gerekli yetkinin verilmesi ve 400 bin dolarlık teminatın onaylanması talep edildi. Konuyla ilgili duruşmanın 12 Ağustos'ta Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor.

Halka'nın çocuk yıldızıydı! Sokaklarda yaşadı, geriye servet bıraktı 4

BAĞIMLILIK VE EVSİZLİKLE MÜCADELE ETMİŞTİ

Mahkeme belgelerinde, Daveigh Chase'in yaşamını yitirdiği sırada evsiz olduğu, son bilinen adresinin ise Kaliforniya'nın Chatsworth bölgesi olduğu bilgisi de yer aldı. Belgelerde ayrıca oyuncunun hiç evlenmediği, çocuğunun bulunmadığı ve geride annesi Cathy Chase ile babası John Schwallier'i bıraktığı ifade edildi.

Halka'nın çocuk yıldızıydı! Sokaklarda yaşadı, geriye servet bıraktı 5

Annesi Cathy Chase'in mahkemeye sunduğu belgede, miras yöneticisi olarak atanması halinde mal varlığının korunması, alacaklıların bilgilendirilmesi, mali kayıtların tutulması ve mal varlığı envanterinin mahkemeye sunulması gibi yasal sorumlulukları üstleneceği belirtildi.

Halka'nın çocuk yıldızıydı! Sokaklarda yaşadı, geriye servet bıraktı 6

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMIŞTI

Adli tıp raporunda Daveigh Chase'in ölüm nedeninin AIDS olduğu açıklanırken, kronik çoklu madde kullanımının da ölüme katkıda bulunan önemli etkenlerden biri olduğu kaydedildi.

Oyuncunun son yıllarında Los Angeles'taki Skid Row bölgesinde evsiz olarak yaşadığı biliniyordu. Annesi Cathy Chase daha önce yaptığı açıklamalarda, kızının bağımlılık sürecinin 2016 yılında geçirdiği motosiklet kazasının ardından reçete edilen ağrı kesicilerle başladığını söylemişti.

Halka'nın çocuk yıldızıydı! Sokaklarda yaşadı, geriye servet bıraktı 7

Kızını hiçbir zaman evden kovmadığını vurgulayan Cathy Chase, tedavi olması için defalarca girişimde bulunduklarını ancak istemeyen bir kişiyi yasal olarak tedaviye zorlayamadıklarını ifade etmişti.

Kamuoyunda yer alan "ailesiyle bağlarını kopardığı" yönündeki iddiaları da reddeden anne Chase, "Bir anne olarak çocuğundan asla vazgeçmezsin. Onun bir gün eve dönmesini umut etmeyi hiç bırakmadım." sözleriyle yaşadığı süreci anlatmıştı.

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