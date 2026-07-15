Halka'nın çocuk yıldızıydı! Sokaklarda yaşadı, geriye servet bıraktı

Oyuncunun son yıllarında Los Angeles'taki Skid Row bölgesinde evsiz olarak yaşadığı biliniyordu. Annesi Cathy Chase daha önce yaptığı açıklamalarda, kızının bağımlılık sürecinin 2016 yılında geçirdiği motosiklet kazasının ardından reçete edilen ağrı kesicilerle başladığını söylemişti.

Adli tıp raporunda Daveigh Chase'in ölüm nedeninin AIDS olduğu açıklanırken, kronik çoklu madde kullanımının da ölüme katkıda bulunan önemli etkenlerden biri olduğu kaydedildi.

Kızını hiçbir zaman evden kovmadığını vurgulayan Cathy Chase, tedavi olması için defalarca girişimde bulunduklarını ancak istemeyen bir kişiyi yasal olarak tedaviye zorlayamadıklarını ifade etmişti.

Kamuoyunda yer alan "ailesiyle bağlarını kopardığı" yönündeki iddiaları da reddeden anne Chase, "Bir anne olarak çocuğundan asla vazgeçmezsin. Onun bir gün eve dönmesini umut etmeyi hiç bırakmadım." sözleriyle yaşadığı süreci anlatmıştı.