Halka'nın çocuk yıldızıydı! Sokaklarda yaşadı, geriye servet bıraktı
Bir dönemin çocuk yıldızlarından olan ve "Halka" (The Ring) filmindeki performansıyla hafızalara kazınan Daveigh Chase, 35 yaşında hayatını kaybetti. Son yıllarında yaşadığı zorluklarla gündeme gelen oyuncunun ölümünün ardından geriye bıraktığı miras gündem oldu.
Lilo & Stitch" filminde Lilo karakterini seslendiren, "The Ring" filmindeki Samara Morgan rolüyle dünya çapında tanınan Daveigh Chase, 16 Haziran'da 35 yaşında yaşamını yitirmişti. Oyuncunun ölümünün ardından Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne sunulan veraset belgeleri kamuoyuyla paylaşıldı.
SERVETİ ORTAYA ÇIKTI
Mahkeme kayıtlarına göre Chase'in yaklaşık 400 bin dolar değerinde kişisel mal varlığı bulunuyor. Ancak oyuncunun adına kayıtlı herhangi bir taşınmaz olmadığı ve ölümünden önce vasiyet hazırlamadığı belirtildi.
Annesi Cathy Chase, mirasın yasal yöneticisi olarak atanabilmek için mahkemeye başvurdu. Başvuruda, Kaliforniya Bağımsız Miras Yönetimi Yasası kapsamında mirasın yönetimi için gerekli yetkinin verilmesi ve 400 bin dolarlık teminatın onaylanması talep edildi. Konuyla ilgili duruşmanın 12 Ağustos'ta Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor.
BAĞIMLILIK VE EVSİZLİKLE MÜCADELE ETMİŞTİ
Mahkeme belgelerinde, Daveigh Chase'in yaşamını yitirdiği sırada evsiz olduğu, son bilinen adresinin ise Kaliforniya'nın Chatsworth bölgesi olduğu bilgisi de yer aldı. Belgelerde ayrıca oyuncunun hiç evlenmediği, çocuğunun bulunmadığı ve geride annesi Cathy Chase ile babası John Schwallier'i bıraktığı ifade edildi.
Annesi Cathy Chase'in mahkemeye sunduğu belgede, miras yöneticisi olarak atanması halinde mal varlığının korunması, alacaklıların bilgilendirilmesi, mali kayıtların tutulması ve mal varlığı envanterinin mahkemeye sunulması gibi yasal sorumlulukları üstleneceği belirtildi.