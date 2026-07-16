Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici'nin 35 yıllık dostluğu: "O kral, ben kraliçe"
Beşiktaş'ta aynı sahneyi paylaşan Kibariye ile Hüsnü Şenlendirici, konser öncesi yaptıkları açıklamalarla 35 yılı aşan dostluklarını anlattı. Şenlendirici, Kibariye'yi "Türkiye'nin yaşayan efsanesi" olarak nitelendirirken, Kibariye ise "O kral, ben kraliçe" sözleriyle dostuna övgü yağdırdı.
Türk müziğinin sevilen isimleri Kibariye ile Hüsnü Şenlendirici, Beşiktaş'ta verecekleri konser öncesinde kuliste basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yıllara dayanan dostluklarını anlatan ikili, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, uzun yıllardır birlikte çalışan sanatçılardan Kibariye, Hüsnü Şenlendirici ile bağlarının çocukluk yıllarına uzandığını belirterek, "Ben Hüsnü ile her zaman beraberim. O çocuktu, küçüktü. O zamandan beri beraberiz. Birbirimizi hep sevdik, saydık." dedi.
"TÜRKİYE'NİN YAŞAYAN EFSANESİDİR"
Hüsnü Şenlendirici ise Kibariye ile çalışmanın kendisi için her zaman büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, "Çok küçük yaşlardan beri ona eşlik ettim. O dönemden beri Kibariye ile çalışmaktan hep gurur duydum. Neredeyse 35 sene oldu. Bana göre Türkiye'nin yaşayan efsanesidir." diye konuştu.
Şenlendirici'nin sözlerine karşılık veren Kibariye ise, "O kral, ben kraliçe. İşimizi yaptık biz. Ekmeğimize bakıyoruz. Sahneye çıkar ekmeğimizi kazanırız. Allah bereket versin. Çocuklarımızı da sanatımızla büyüttük." ifadelerini kullandı.
SEDA SAYAN'I DA ANLATTI: "BİRLİKTE AYNI EVDE OTURDUK"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kibariye, yakın dostu Seda Sayan hakkında da konuştu. Ünlü sanatçı, "Seda akıllı kız. Her şeyi biliyor. Biz hep çok güzel geçindik. Birlikte aynı evde oturduk. O temizlik yaptı, ben yemek. Seda iyidir, çok severim." sözleriyle eski dostluklarını anlattı.
DOSTLUKLARI DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU
Kibariye ile Hüsnü Şenlendirici'nin yakın dostluğu geçtiğimiz aylarda da sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Bir konser sırasında Şenlendirici'nin terlediğini fark eden Kibariye, sahnede yanına giderek dostunun alnındaki teri silmişti.
O anların sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almasının ardından Kibariye, "Çocukluğunu biliyorum onun. O benim çocuğum." diyerek aralarındaki güçlü bağı anlatmıştı.