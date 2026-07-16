Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici'nin 35 yıllık dostluğu: "O kral, ben kraliçe"

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, uzun yıllardır birlikte çalışan sanatçılardan Kibariye, Hüsnü Şenlendirici ile bağlarının çocukluk yıllarına uzandığını belirterek, "Ben Hüsnü ile her zaman beraberim. O çocuktu, küçüktü. O zamandan beri beraberiz. Birbirimizi hep sevdik, saydık." dedi.

"TÜRKİYE'NİN YAŞAYAN EFSANESİDİR"

Hüsnü Şenlendirici ise Kibariye ile çalışmanın kendisi için her zaman büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, "Çok küçük yaşlardan beri ona eşlik ettim. O dönemden beri Kibariye ile çalışmaktan hep gurur duydum. Neredeyse 35 sene oldu. Bana göre Türkiye'nin yaşayan efsanesidir." diye konuştu.

Şenlendirici'nin sözlerine karşılık veren Kibariye ise, "O kral, ben kraliçe. İşimizi yaptık biz. Ekmeğimize bakıyoruz. Sahneye çıkar ekmeğimizi kazanırız. Allah bereket versin. Çocuklarımızı da sanatımızla büyüttük." ifadelerini kullandı.