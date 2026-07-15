Açık hava sinemasında LGBT skandalı: Çocukların gözü önünde gösterdiler

Etiler Akmerkez'de düzenlenen açık hava sinema etkinliğinde, çok sayıda küçük çocuğun bulunduğu ortamda eşcinsel şarkıcı Freddie Mercury’nin hayatını anlatan Bohemian Rhapsody filminin gösterilmesi tartışma yarattı. Sabah yazarı Hakan Uç, kamusal alanlarda içerik seçiminde yaş uygunluğunun gözetilmesi gerektiğini vurgulayarak organizasyonu "büyük sorumsuzluk" olarak değerlendirdi.

Yaz akşamlarının serinliğinde ailelerin ve çocukların güvenli bir ortamda vakit geçirmek için tercih ettiği AVM açık hava etkinlikleri, büyük bir skandala sahne oldu.

"HEDEF KİTLESİ YALNIZCA YETİŞKİNLER DEĞİLDİR" Günaydın yazarı Hakan Uç, 15 Temmuz 2026 tarihli köşe yazısında Etiler Akmerkez'in terasında düzenlenen açık hava sinema etkinliğini gündeme taşıdı. Çocukların da bulunduğu bir etkinlikte, eşcinsel şarkıcı Freddie Mercury'nin hayatını konu alan Bohemian Rhapsody filminin gösterilmesini eleştiren Uç, organizasyonun içerik seçiminde yaş uygunluğunun gözetilmediğini savundu. Yazısında açık hava sinemalarının yalnızca yetişkinlere yönelik organizasyonlar olmadığını belirten Uç, şu ifadeleri kullandı: "Açık konuşalım... Bir AVM, yaz akşamı açık hava sineması düzenliyorsa bunun hedef kitlesi yalnızca yetişkinler değildir. O alanda aileler vardır, çocuklar vardır. 6, 7, 8 yaşındaki çocuklar koşar, oynar, kimi de ailesiyle birlikte perdeye bakar." Bohemian Rhapsody filminden kareler

"MESELE FİLMİN KALİTESİ DEĞİL" Filmin sinema tarihinin önemli biyografi yapımlarından biri olduğunu ve ödüller kazandığını hatırlatan Hakan Uç, eleştirisinin filmin kendisine değil, gösterim yeri ve hedef kitlesine yönelik olduğunu ifade etti. Yazısında, "Ancak mesele filmin kalitesi değil, yanlış yerde ve yanlış zamanda gösterilmesidir." diyen Uç, çocukların bulunduğu bir açık hava etkinliğinde yetişkin temaları içeren sahnelerin yer aldığı bir filmin tercih edilmesini sorguladı. "İÇERİK SEÇİMİ ORGANİZASYONUN SORUMLULUĞUDUR" Açık hava sineması düzenlemenin yalnızca perde kurup film oynatmaktan ibaret olmadığını belirten Uç, organizasyonu planlayanların etkinliğin hedef kitlesini dikkate alması gerektiğini vurguladı. Her yaş grubunun rahatlıkla izleyebileceği çok sayıda yapım bulunmasına rağmen bu tercihin yapılmasını eleştiren Uç, içerik seçiminin organizasyonun en temel sorumluluklarından biri olduğunu dile getirdi.