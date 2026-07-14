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İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile çıktığı yaz tatilinden yeni anne-kız karelerini paylaştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile çıktığı yaz tatilinden yeni kareler paylaştı. Oyuncu, boşanma sürecinin ardından çıktığı tatilden kendi fotoğraflarına da yer verdi. Paylaşımlar çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile çıktığı yaz tatilinden yeni anne-kız karelerini paylaştı 1

Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, boşanma sürecinin ardından yaz tatiline kızı Sora ile çıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla gündeme gelen oyuncu, doğum sonrası fit görüntüsüyle dikkat çekti. Takipçileri tarafından yoğun ilgi gören paylaşımlar, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile çıktığı yaz tatilinden yeni anne-kız karelerini paylaştı 2

ANNE KIZ TATİLİNDEN YENİ KARELER

"Güneşin Kızları", "Sen Anlat Karadeniz" ve "Seni Çok Bekledim" gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu, yaz sezonunu kızı Sora ile açtı.

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İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile çıktığı yaz tatilinden yeni anne-kız karelerini paylaştı 3

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında paylaştığı tatil fotoğrafının yanı sıra kızıyla geçirdiği keyifli anlara da yer verdi. Paylaşımlar kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine taşındı.

İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile çıktığı yaz tatilinden yeni anne-kız karelerini paylaştı 4

BOŞANMA SÜRECİ NİSAN AYINDA TAMAMLANDI

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar'ın yaklaşık 1,5 yıl süren ilişkisi, 17 Nisan 2026'da anlaşmalı olarak sona erdi. Tek celsede tamamlanan boşanma sürecinin ardından oyuncu, sosyal medya hesabındaki "Kaspar" soyadını kaldırmış ve eski eşiyle birlikte yer aldığı paylaşımları silmişti.

İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile çıktığı yaz tatilinden yeni anne-kız karelerini paylaştı 5

Boşanma sürecinin ardından kamuoyunda en çok konuşulan konulardan biri de taraflar arasında imzalanan protokol olmuştu.

İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile çıktığı yaz tatilinden yeni anne-kız karelerini paylaştı 6

"SOYADI İSTEDİĞİM GİBİ DEVAM EDECEK"

Boşanmanın ardından Sora'nın velayeti İrem Helvacıoğlu'na verildi. Oyuncu, kızının kendi soyadını taşıması konusunda eski eşi Ural Kaspar ile uzlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Dava hakkında konuşma yasağı bulunduğunu ifade eden Helvacıoğlu, konuyla ilgili, "Bununla ilgili maalesef konuşamıyorum. Soyadı istediğim gibi devam edecek." sözlerini kullanmıştı.

İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile çıktığı yaz tatilinden yeni anne-kız karelerini paylaştı 7

KIZI SORA'NIN YÜZÜNÜ PAYLAŞMIYOR

Kızı Sora ile zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşım yapan İrem Helvacıoğlu çocuğunun mahremiyetini korumayı tercih ediyor. Ünlü oyuncu, paylaştığı karelerde Sora'nın yüzünü göstermemeye özen gösteriyor.

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