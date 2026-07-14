İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile çıktığı yaz tatilinden yeni anne-kız karelerini paylaştı

İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile çıktığı yaz tatilinden yeni kareler paylaştı. Oyuncu, boşanma sürecinin ardından çıktığı tatilden kendi fotoğraflarına da yer verdi. Paylaşımlar çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, boşanma sürecinin ardından yaz tatiline kızı Sora ile çıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla gündeme gelen oyuncu, doğum sonrası fit görüntüsüyle dikkat çekti. Takipçileri tarafından yoğun ilgi gören paylaşımlar, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

ANNE KIZ TATİLİNDEN YENİ KARELER "Güneşin Kızları", "Sen Anlat Karadeniz" ve "Seni Çok Bekledim" gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu, yaz sezonunu kızı Sora ile açtı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında paylaştığı tatil fotoğrafının yanı sıra kızıyla geçirdiği keyifli anlara da yer verdi. Paylaşımlar kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine taşındı.

BOŞANMA SÜRECİ NİSAN AYINDA TAMAMLANDI İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar'ın yaklaşık 1,5 yıl süren ilişkisi, 17 Nisan 2026'da anlaşmalı olarak sona erdi. Tek celsede tamamlanan boşanma sürecinin ardından oyuncu, sosyal medya hesabındaki "Kaspar" soyadını kaldırmış ve eski eşiyle birlikte yer aldığı paylaşımları silmişti.