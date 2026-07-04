Şenol İpek'ten basın açıklaması: Dolandırıcılık iddialarına yanıt verdi

Bircan Bali'nin eski eşi Şenol İpek, hakkında ortaya atılan evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddialarına sessizliğini bozarak yanıt verdi. İddiaları reddeden İpek, "haksız şekilde hedef haline getirildim" deyip suç duyurusunda bulundu.

3 KURUŞLUK DAVA İDDİASI

İlişkileri süresince Şenol İpek'e büyük miktarda maddi destekte bulunduğunu belirten Sevil S., İpek'in bir başka kadınla daha ilişki yaşayarak onu da 4 milyon 500 bin TL dolandırdığını öğrendiğini iddia etti.

Bu gelişmenin ardından ilişkisini sonlandıran Sevil S., ünlü mankene 3 kuruşluk manevi tazminat davası açarak hukuki süreci başlattı. GÜNAYDIN'ın manşetine taşıdığı iddialar karşısında sessizliğini bozan Şenol İpek, yazılı bir açıklama ile kendini savundu.