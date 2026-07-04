Şenol İpek'ten basın açıklaması: Dolandırıcılık iddialarına yanıt verdi
Bircan Bali'nin eski eşi manken Şenol İpek, son günlerde hakkındaki "evlilik vaadiyle dolandırıcılık" iddialarıyla gündemin merkezine oturdu. Sevil S. isimli şahsın, evlilik vaadiyle kendisinden 3 milyon 500 bin TL aldığı ve başka bir kadını da benzer şekilde mağdur ettiği yönündeki suçlamalar, yargıya taşındı.
Bircan Bali'nin eski eşi Şenol İpek, hakkında ortaya atılan evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddialarına sessizliğini bozarak yanıt verdi. İddiaları reddeden İpek, "haksız şekilde hedef haline getirildim" deyip suç duyurusunda bulundu.
3 KURUŞLUK DAVA İDDİASI
İlişkileri süresince Şenol İpek'e büyük miktarda maddi destekte bulunduğunu belirten Sevil S., İpek'in bir başka kadınla daha ilişki yaşayarak onu da 4 milyon 500 bin TL dolandırdığını öğrendiğini iddia etti.
Bu gelişmenin ardından ilişkisini sonlandıran Sevil S., ünlü mankene 3 kuruşluk manevi tazminat davası açarak hukuki süreci başlattı. GÜNAYDIN'ın manşetine taşıdığı iddialar karşısında sessizliğini bozan Şenol İpek, yazılı bir açıklama ile kendini savundu.
"DELİLLERİMİ SUNACAĞIM"
İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten İpek, şu ifadeleri kullandı:
"Son günlerde hakkımda bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında gerçeği yansıtmayan, kişilik haklarımı zedeleyen haber ve paylaşımlar yapılmaktadır. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim: Hakkımda ileri sürülen iddialar doğru değildir. Özel hayatıma ilişkin bazı konular çarpıtılarak kamuoyuna sunulmuş, şahsım haksız şekilde hedef haline getirilmiştir.
Ben bugüne kadar bu sürecin polemik konusu yapılmaması için sessiz kalmayı tercih ettim. Ancak gelinen noktada, gerçek dışı beyanlar ve bunlara dayanılarak yapılan haberler nedeniyle hukuki yollara başvurmak zorunda kaldım.
Ayrıca itiraz ettiğim dosya üzerinden icra tehditi altında bırakıldım,ticari itibarım ile de oynanmaya çalışıldı. Avukatım aracılığıyla ilgili kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Bundan sonraki süreç yargı makamları önünde takip edilecek, gerekli tüm deliller ve açıklamalar yetkili mercilere sunulacaktır.
Kamuoyundan ricam, kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadan, tek taraflı iddialara itibar edilmemesidir. Özel hayatımı basın üzerinden tartışmak istemiyorum. Ancak şahsıma yöneltilen haksız ve asılsız iddialar karşısında suskun kalmayacağımı, kişilik haklarımı ve itibarımı korumak için tüm yasal haklarımı kullanacağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."