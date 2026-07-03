Türk sinemasının acı kaybı! Bülent Özdural hayatını kaybetti

Bülent Özdural'ın vefat haberi, sevenleri ve meslektaşları arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Geniş kitleler tarafından büyük ilgi gören yapımların yönetmen koltuğunda oturan Özdural, sektördeki emeği ve vizyonuyla derin izler bıraktı.

Bu projelerin yanı sıra, sinema ve televizyona kazandırdığı diğer pek çok yapımla da izleyicinin takdirini kazanan Özdural, meslek hayatı boyunca üretkenliğiyle tanınıyordu.