Türk sinemasının acı kaybı! Bülent Özdural hayatını kaybetti
Giriş Tarihi:
Türk sinema ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden yönetmen Bülent Özdural, 78 yaşında hayata veda etti. "Kuzenlerim" ve "Eyvah Kızım Büyüdü" gibi hafızalara kazınan projelerin mimarı olan Özdural’ın vefatı, sanat camiasını yasa boğdu.
Uzun yıllar boyunca kamera arkasında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla Türk televizyon ve sinemasına yön veren Bülent Özdural, 78 yaşında yaşamını yitirdi.
78 YAŞINDA HAYATA VEDA
Bülent Özdural'ın vefat haberi, sevenleri ve meslektaşları arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Geniş kitleler tarafından büyük ilgi gören yapımların yönetmen koltuğunda oturan Özdural, sektördeki emeği ve vizyonuyla derin izler bıraktı.
UNUTULMAZ YAPIMLARA İMZA ATTI
Bülent Özdural'ın kariyerindeki öne çıkan yapımlar arasında şunlar yer alıyor:
- Kuzenlerim
- Eyvah Kızım Büyüdü
- Ateşle Barut
Bu projelerin yanı sıra, sinema ve televizyona kazandırdığı diğer pek çok yapımla da izleyicinin takdirini kazanan Özdural, meslek hayatı boyunca üretkenliğiyle tanınıyordu.