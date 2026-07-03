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Türk sinemasının acı kaybı! Bülent Özdural hayatını kaybetti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk sinemasının acı kaybı! Bülent Özdural hayatını kaybetti

Türk sinema ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden yönetmen Bülent Özdural, 78 yaşında hayata veda etti. "Kuzenlerim" ve "Eyvah Kızım Büyüdü" gibi hafızalara kazınan projelerin mimarı olan Özdural’ın vefatı, sanat camiasını yasa boğdu.

Uzun yıllar boyunca kamera arkasında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla Türk televizyon ve sinemasına yön veren Bülent Özdural, 78 yaşında yaşamını yitirdi.

78 YAŞINDA HAYATA VEDA

Bülent Özdural'ın vefat haberi, sevenleri ve meslektaşları arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Geniş kitleler tarafından büyük ilgi gören yapımların yönetmen koltuğunda oturan Özdural, sektördeki emeği ve vizyonuyla derin izler bıraktı.

Türk sinemasının acı kaybı! Bülent Özdural hayatını kaybetti - 1

UNUTULMAZ YAPIMLARA İMZA ATTI

Bülent Özdural'ın kariyerindeki öne çıkan yapımlar arasında şunlar yer alıyor:

- Kuzenlerim

- Eyvah Kızım Büyüdü

- Ateşle Barut

(Sağdaki yönetmen Bülent Özdural )(Sağdaki yönetmen Bülent Özdural )

Bu projelerin yanı sıra, sinema ve televizyona kazandırdığı diğer pek çok yapımla da izleyicinin takdirini kazanan Özdural, meslek hayatı boyunca üretkenliğiyle tanınıyordu.

Türk sinemasının acı kaybı! Bülent Özdural hayatını kaybetti - 2

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