Reklam panosunda ilan ettiler! Taylor Swift ve Travis Kelce evlendi

Dünya basınının aylardır konuştuğu düğün nihayet gerçekleşti. New York'un ikonik mekanı Madison Square Garden'da düzenlenen büyüleyici bir törenle hayatlarını birleştirdi. Çevrenin güvenliği için ise binlerce polis görev yaptı.

Taylor Swift'in basın danışmanı Tree Paine tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; nikah esnasında Swift'in kardeşi Austin Swift ve Kelce'nin ağabeyi Jason Kelce çiftin en yakın tanıkları olarak yanlarında yer aldı.

Konuk listesinde; Bradley Cooper, Zoe Kravitz, Gigi Hadid, Tom Brady ve usta yönetmen Steven Spielberg gibi dünya çapında ünlü isimler yer aldı. Törenin duygusal anlarına ise çiftin aileleri eşlik etti.

Sıra dışı detaylarıyla dikkat çeken düğünde, nikah memuru koltuğunda sürpriz bir isim vardı. Ünlü oyuncu Adam Sandler'ın nikahı kıydığı törene, Hollywood ve spor dünyasının en prestijli isimleri akın etti.

Düğün fotoğrafları henüz resmi olarak paylaşılmasa da, törene dair sızan bilgiler moda dünyasını heyecanlandırdı. İddialara göre çift, Paris'te özel olarak hazırlanan Christian Dior imzalı gelinlik ve damatlık tercih etti.

Nikahın hemen ardından, Madison Square Garden'ın dış cephesindeki devasa reklam panoları mor ışıklarla aydınlatıldı. Panolarda beliren "T ve T evlendi" yazısı, mekanın çevresinde toplanan binlerce hayran tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

40 SAYFALIK EVLİLİK SÖZLEŞMESİ

Düğünün en çok konuşulan detaylarından biri ise, aşkın ötesindeki "hukuki" hazırlıktı. Büyük bir organizasyon ekibi MSG'de düğün hazırlıkları yaparken, hukuk ekipleri de çiftin servetlerini korumak için yoğun bir mesai harcıyordu.

Taylor Swift: Yaklaşık 2 milyar dolarlık devasa servetiyle listenin zirvesinde yer alıyor.

Travis Kelce: Başarılı kariyeriyle 90 milyon dolarlık birikime sahip.

Aşklarına olan inançları tam olsa da, hayatın gerçeklerini göz ardı etmeyen çift, iddialara göre 40 sayfalık kapsamlı bir evlilik sözleşmesi imzaladı. Her iki yıldız da yıllar içinde tırnaklarıyla kazıyarak elde ettikleri birikimlerini, olası bir ayrılık durumuna karşı koruma altına aldı.