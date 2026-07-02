Hande Erçel'den kafa karıştıran paylaşım: "Üzmek tehlikeli ve yasaktır"

Yer aldığı prestijli projeler, uluslararası iş birlikleri ve özel hayatına dair paylaşımlarıyla milyonlarca hayranının markajında olan Hande Erçel, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.

32 milyonu aşkın takipçisiyle Türkiye'nin en popüler isimlerinden biri olan Erçel, paylaştığı yeni karelerin altına düştüğü iddialı notla takipçilerini ikiye böldü.

"ÜZMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR"

Paylaşımında oldukça iddialı bir duruş sergileyen Hande Erçel, fotoğrafın altına "Üzmek tehlikeli ve yasaktır" notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutulan bu mesaj, hayranları arasında merak uyandırdı.

Bazı takipçileri bu mesajın bir gönderme olup olmadığını sorguladı.