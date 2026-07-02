Mustafa Sandal'a araç kiralama davası! Mahkeme eski eşini haklı buldu

2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasındaki boşanma protokolü krizi yargıya taşındı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı; mahkeme, eski eşine karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Mustafa Sandal'a açılan "itirazın iptali" davasını karara bağladı.

Taraflar arasında yapılan anlaşmalı boşanma protokolüne göre, Mustafa Sandal'ın Emina Jahovic ve çocukları için istedikleri zaman kullanabilecekleri bir araç kiralama ve masraflarını karşılama yükümlülüğü bulunuyordu.

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in icra davasında mahkeme kararını verdi PROTOKOLE UYMUYOR Protokoldeki ilgili maddeye göre, bu yükümlülük ancak Sandal'ın kendisine bir araç satın alması durumunda sona erecekti. Mustafa Sandal'ın tahsis ettiği aracı geri alması üzerine, Emina Jahovic eski eşinin protokol yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek icra takibi başlattı. Sandal'ın bu icra takibine itiraz etmesiyle süreç yargıya taşındı.

İTİRAZA İPTAL Jahovic, "itirazın iptali" talebiyle İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, eski eşinin hem ödemeleri yapmadığını hem de icra takibini haksız yere durdurduğunu savundu.