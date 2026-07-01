Çağla Şıkel yediği hamburgerin acısını böyle çıkardı
İki çocuk annesi olmasına rağmen fit görüntüsüyle her daim genç kızlara taş çıkaran ünlü manken Çağla Şıkel, hamburger kaçamağının ardından yaptığı kahvaltıyla "denge" mesajı verdi.
Sunucu ve manken Çağla Şıkel, sağlıklı yaşam disiplini ve formunu koruma yöntemleriyle hayranlarının takdirini toplamaya devam ediyor.
Sosyal medya hesabından yaptığı kahvaltı paylaşımları genellikle porsiyonları nedeniyle uzun süre konuşulan ünlü model, bu kez herkesin kendisinden beklediği o fit kalma sırrını esprili bir paylaşımla gözler önüne serdi.
ÖNCE HAMBURGER SONRA BU KAHVALTI
Dün akşam saatlerinde hamburger kaçamağı yaptığını takipçileriyle paylaşan Çağla Şıkel, ertesi gün öğününde rotayı yeniden sağlıklı beslenmeye kırdı.
Kahvaltı tabağını takipçilerinin beğenisine sunan Şıkel, paylaştığı karenin üzerine düştüğü, "Dün hamburger yedikten sonra benim kahvaltı" notuyla dikkatleri üzerine çekti.
Yediği her öğünü planlı bir şekilde dengeleyerek formunu koruduğunu bir kez daha kanıtlayan ünlü mankenin bu yaklaşımı, takipçileri tarafından oldukça samimi bulundu.
Sağlıklı beslenmenin bir "yasak" değil, bir "denge" işi olduğunu gösteren Şıkel, paylaştığı bu basit ama etkili yöntemle bir kez daha takipçilerine ilham kaynağı oldu. Çağla Şıkel'in bu eğlenceli ve öğretici paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede etkileşim yağmuruna tutuldu.