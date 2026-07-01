Çağla Şıkel yediği hamburgerin acısını böyle çıkardı

Sosyal medya hesabından yaptığı kahvaltı paylaşımları genellikle porsiyonları nedeniyle uzun süre konuşulan ünlü model, bu kez herkesin kendisinden beklediği o fit kalma sırrını esprili bir paylaşımla gözler önüne serdi.

Sunucu ve manken Çağla Şıkel, sağlıklı yaşam disiplini ve formunu koruma yöntemleriyle hayranlarının takdirini toplamaya devam ediyor.

Kaynak: Instagram

Yediği her öğünü planlı bir şekilde dengeleyerek formunu koruduğunu bir kez daha kanıtlayan ünlü mankenin bu yaklaşımı, takipçileri tarafından oldukça samimi bulundu.

Sağlıklı beslenmenin bir "yasak" değil, bir "denge" işi olduğunu gösteren Şıkel, paylaştığı bu basit ama etkili yöntemle bir kez daha takipçilerine ilham kaynağı oldu. Çağla Şıkel'in bu eğlenceli ve öğretici paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede etkileşim yağmuruna tutuldu.