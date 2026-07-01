Sosyeteyi şaşırtan aşk iddiası: Çiğdem Sabancı'nın yeni aşkı eski eşinin arkadaşı mı?
27 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl olaylı bir boşanma davasıyla noktalayan Çiğdem Sabancı, hakkında çıkan aşk iddialarıyla gündem oldu. Sabancı’nın, eski eşi Faruk Bilen’in yakın bir arkadaşıyla ilişki yaşadığı öne sürüldü.
İş insanı Erol Sabancı'nın küçük kızı Çiğdem Sabancı, özel hayatıyla magazin gündeminin zirvesine yerleşti.
27 yıl süren evliliğin ardından Faruk Bilen ile Nisan 2025'te çekişmeli şekilde boşanan Çiğdem Sabancı'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
YENİ AŞKTA ŞOK BAĞLANTI: ESKİ EŞİN YAKIN DOSTU
Sabah yazarı Bülent Cankurt, ilişkiye dair yazısında şu ifadeleri kullandı:
"İş adamı Erol Sabancı'nın küçük kızı Çiğdem Sabancı'nın şu sıralar karnında kelebekler uçuşuyor! 27 yıl aynı yastığa baş koyduğu Faruk Bilen ile iki yıl süren çekişmeli boşanma davası sonrası Nisan 2025'te boşanan Çiğdem Hanım, kalbini aşka açan ilk kişi oldu. (En azından bizim bildiğimiz!)
Çiğdem Hanım'ın yeni beyaz atlı prensi de tanıdık bir isim: Eskinin hızlılarından olan, lüks ev, iş yeri ve tekne dekorasyonlarına imza atan iç mimar Ozan Ekşi.
Bu aşkla ilgili asıl bomba ise; Ozan Ekşi'nin, Çiğdem Sabancı'ya 75 milyon liralık tazminat isteyerek karşı boşanma davası açan, ancak 500 bin lira manevi tazminat ödemek zorunda alan eski eşi Faruk Bilen'in arkadaşı olması.
Sosyete, Çiğdem Sabancı'nın eski eşinin arkadaşına aşık olmasını diline dolamış durumda. Bu arada Çiğdem Hanım ile Ozan Bey'in aşkı tam ne zaman başladı bilmiyorum ama Çiğdem Hanım'ın nisan ayında 56. yaşını kutladığı Kapadokya'daki dillere destan kutlamada Ozan Bey'in de olduğunu öğrendim"