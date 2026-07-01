Sosyeteyi şaşırtan aşk iddiası: Çiğdem Sabancı'nın yeni aşkı eski eşinin arkadaşı mı?

27 yıl süren evliliğin ardından Faruk Bilen ile Nisan 2025'te çekişmeli şekilde boşanan Çiğdem Sabancı'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Çiğdem Sabancı ve eski eşi Faruk Bilen

YENİ AŞKTA ŞOK BAĞLANTI: ESKİ EŞİN YAKIN DOSTU

Sabah yazarı Bülent Cankurt, ilişkiye dair yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İş adamı Erol Sabancı'nın küçük kızı Çiğdem Sabancı'nın şu sıralar karnında kelebekler uçuşuyor! 27 yıl aynı yastığa baş koyduğu Faruk Bilen ile iki yıl süren çekişmeli boşanma davası sonrası Nisan 2025'te boşanan Çiğdem Hanım, kalbini aşka açan ilk kişi oldu. (En azından bizim bildiğimiz!)

Çiğdem Hanım'ın yeni beyaz atlı prensi de tanıdık bir isim: Eskinin hızlılarından olan, lüks ev, iş yeri ve tekne dekorasyonlarına imza atan iç mimar Ozan Ekşi.