Kadir İnanır'la aynı filmde rol almıştı! Kamuran İnselel hayatını kaybetti

"Sefiller", "Zirvenin Bedeli", "Yapayalnız", "Devrim Gecesi" gibi Yeşilçam filmlerinde rol alan Kamuran İnselel, bir süredir Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Kamuran İnselel'in vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Oyuncu Kamuran İnselel'e Allahtan Rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

KADİR İNANIR'IN ROL ARKADAŞIYDI

Yeşilçam'ın efsanevi ismi Kadir İnanır ile usta oyuncu Kamuran İnselel, 1987 yılında Yarınsız Adam filminde birlikte rol almıştı.Filmin oyuncu kadrosunda bu iki isme Perihan Savaş ve Erol Taş gibi usta sanatçılar da eşlik etmişti. Ölüm haberinin ardından, usta aktör Kadir İnanır ile birlikte oynadığı bu ikonik yapım ve Türk sinemasına verdiği emekler yeniden gündeme geldi.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kadir İnanır, 26 Haziran 2026 akşamı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.