Gamze Özçelik Gazze'de iyilik mücadelesini bırakmıyor

Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla, Gazze'de yaşanan insani felaketin en başından bu yana sahadaki en aktif isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bölgede yardım faaliyetlerini yürütmek, mevcut çatışma ortamı nedeniyle olağanüstü zorlukları beraberinde getiriyor. Özçelik'in açtığı ekmek fırınları bombalansa da, gıda paketleri ve temiz su dağıtımı İsrail'in yaptığı soykırım dolayısıyla sekteye uğrasa da o, Gazze için yılmadan mücadele etmeye devam ediyor.