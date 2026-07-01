Gamze Özçelik Gazze'de iyilik mücadelesini bırakmıyor
Gazze’deki insani krizin ilk gününden beri bölgeden elini çekmeyen Gamze Özçelik, karşılaştığı tüm engellemelere rağmen yardım köprüsü olmaya devam ediyor. İsrail’in soykırımı altında yaşam mücadelesi veren ailelere ve yetim çocuklara umut taşıyan Özçelik, "Gazze yalnız değildir" diyerek insani yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyor.
Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla, Gazze'de yaşanan insani felaketin en başından bu yana sahadaki en aktif isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
Bölgede yardım faaliyetlerini yürütmek, mevcut çatışma ortamı nedeniyle olağanüstü zorlukları beraberinde getiriyor. Özçelik'in açtığı ekmek fırınları bombalansa da, gıda paketleri ve temiz su dağıtımı İsrail'in yaptığı soykırım dolayısıyla sekteye uğrasa da o, Gazze için yılmadan mücadele etmeye devam ediyor.
"GAZZE YALNIZ DEĞİLDİR"
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Umuda Koşanlar Derneği olarak mücadeleyi asla bırakmayacaklarını belirten Özçelik, "Gazze yalnız değildir" diyerek şunları söyledi:
"Gazze'de bir yandan hayat tüm zorluklarıyla devam ederken, bir yandan da dayanışma sürüyor. Ulaştırdığımız et, bebek maması, temiz su, sıcak yemek, ekmek ve nakit destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyoruz. Bu süreçte dualarıyla ve destekleriyle Gazze'ye uzanan herkese teşekkür ederiz. Paylaşılan her iyilik, orada bir ailenin yükünü biraz olsun hafifletiyor."
GAZZE'YE YARDIM PROJESİNİ SÜRDÜRÜYOR
İsrail'in uyguladığı soykırımın altında kalan yetim çocuklara elini uzatan Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği olarak Gazze'deki yetim hamiliği projesini hızlandırmıştı.
"EN AĞIR YÜKÜ EN KÜÇÜK OMUZLAR TAŞIYOR"
"Gazze'de en ağır yükü de, en küçük omuzlar taşıyor" diyen Özçelik, sözlerine şöyle devam etmişti:
"Yetim çocuklar yalnız hissetmesinler diye yanlarında olmaya devam ediyoruz. Sağlanan desteklerle çocuklar temel ihtiyaçlarına biraz daha güvenle ulaşabiliyor. Bir çocuğun hayatına dokunmak, ona umutla büyüyebileceği bir yol açmak demek. Dayanışmayı büyütüp daha fazla yetime ulaşmaya çalışıyoruz."