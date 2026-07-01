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Deniz Akkaya'dan "taşkınlık çıkardı" iddialarına yalanlama

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Deniz Akkaya'dan "taşkınlık çıkardı" iddialarına yalanlama

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kavgaya karıştığı iddialarıyla magazin gündemine oturan Deniz Akkaya, sessizliğini bozdu. Ünlü isim, hakkında çıkan iddialara adliye çıkışı yanıt verdi.

Manken Deniz Akkaya'nın Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde karıştığı bir kavga sonrasında emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı iddia edilmişti. Akkaya, adliye çıkışında taşkınlık çıkardığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

TAŞKINLIK MI ÇIKARDI?

Edinilen bilgiye göre, Maşukiye Mahallesi Çınar Caddesi üzerinde bulunan ikamette henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştığı öne sürülen Akkaya'yı ve tarafları polis merkezine götürdü.

Deniz Akkaya'dan "taşkınlık çıkardı" iddialarına yalanlama - 1

"BEN UZAKLAŞTIRMA ALDIM"

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Deniz Akkaya, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarının, "Taşkınlık çıkardığınız doğru mu?" sorusunu, "Ben mi? Ben uzaklaştırma aldım hanımefendi. Ev sahibimden maalesef. Burada bir ev kiraladık. Uyuşturucu kullanıp kendisi taşkınlık çıkardığı için uzaklaştırma aldım. Lütfen haber yazarken doğru yazın olur mu?" şeklinde yanıtladı.

Deniz Akkaya'dan "taşkınlık çıkardı" iddialarına yalanlama - 2

Olayın detayları ise gün yüzüne çıktı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye Mahallesi'nde kiracı olarak kaldığı villanın sahibi M.K.A. hakkında "cinsel taciz", "tehdit" ve "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" iddialarıyla polise şikâyette bulundu. Akkaya, Uzunçiftlik Polis Merkezi Amirliği'nde verdiği ifadede, 9 Haziran 2026 tarihinde Maşukiye Mahallesi'ndeki üç katlı müstakil villanın en alt katına kiracı olarak taşındığını söyledi.

Villaya taşınmadan önce ev sahibi M.K.A. ile telefonda görüştüğünü anlatan Akkaya, aylık 25 bin lira kira ve 11 bin lira depozito ödemek üzere anlaştıklarını belirtti. Kira bedelinde artış yapılabileceği konusunda da sözlü olarak anlaştıklarını söyleyen Akkaya, ev sahibinin isteği üzerine herhangi bir yazılı kira sözleşmesi imzalanmadığını öne sürdü.

Villanın ortak bir bahçe ve giriş kapısının bulunduğunu belirten Akkaya, kendisinin en alt katta, Tuğba isimli başka bir kiracının üst katta, ev sahibi M.K.A.'nın ise en üst katta yaşadığını ifade etti. Akkaya, kaldığı odanın anahtarının yalnızca kendisinde bulunduğunu söyledi.

"RÖGAR PATLADI, VİLLADA TUVALET KULLANILAMAZ HÂLE GELDİ"

Sabah'ta yer alan habere göre; Akkaya, 27 Haziran'da villanın rögarının patladığını, bu nedenle tuvalet ve lavaboların kullanılamaz hâle geldiğini anlattı. Durumu ev sahibine bildirdiğini ve rögarın yaptırılmasını istediğini belirten Akkaya, aynı gün ev sahibinin odasının kapısına geldiğini ancak kapı kilitli olduğu için açmadığını söyledi.

Deniz Akkaya'dan "taşkınlık çıkardı" iddialarına yalanlama - 3

"SEN GİDECEKSİN BURADAN" DİYEREK ÜZERİME GELDİ

Akkaya, 28 Haziran'da odasından çıkarak bahçeye indiğinde M.K.A.'nın yanına geldiğini ve öfkeli bir şekilde, "Sen gideceksin buradan" diyerek kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

O sırada bahçedeki salıncakta bulunduğunu belirten Akkaya, şüphelinin salıncağı ittiğini, salıncakla birlikte yere düştüğünü, ardından kendisinin de itilerek bahçe demirlerine sıkıştırıldığını ileri sürdü. Deniz Akkaya, ifadesinde ev sahibinin uyuşturucu madde kullandığını gördüğünü de öne sürdü. M.K.A.'nın ofisinin evin yakınında olduğunu anlatan Akkaya, şüphelinin yakındaki bir kafede uyuşturucu madde kullandığını ve villanın üçüncü katındaki balkonunda madde içtiğini gördüğünü iddia etti.

"EVDE EL BOMBAM VE SİLAHIM VAR" İDDİASI

Akkaya, şüphelinin kendisini evden çıkarmaya çalıştığı sırada, "Benim evde el bombam var, bahçeden kalkan silah var" şeklinde sözler söylediğini ileri sürdü. Bu sözler nedeniyle tehdit edildiğini belirten Akkaya, olayın ardından ortak tanıdıklarının araya girdiğini ve M.K.A.'nın kendisinden özür dilediğini anlattı. Akkaya, özrü kabul etmediğini ancak o aşamada şikâyetçi olmadığını söyledi.

BAHÇE KAPISININ KİLİTLENDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Akkaya, daha sonra ev sahibiyle birlikte villaya gittiklerini ancak şüphelinin sakinleşmediğini düşündüğü için evden ayrıldığını ifade etti.

28 Haziran günü saat 22.00 sıralarında yeniden kiracı olarak kaldığı villaya geldiğini belirten Akkaya, bahçe kapısının kilitli olduğunu ve eve giremediğini söyledi. Ev sahibine mesaj göndererek kapının açılmasını istediğini anlatan Akkaya, aksi hâlde polisi arayacağını bildirdiğini, bunun üzerine kapının açıldığını belirtti. Akkaya, odasına girdiğinde ise oda kapısının anahtarının alındığını fark ettiğini öne sürdü.

Deniz Akkaya'dan "taşkınlık çıkardı" iddialarına yalanlama - 4

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