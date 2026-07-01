Deniz Akkaya'dan "taşkınlık çıkardı" iddialarına yalanlama

Olayın detayları ise gün yüzüne çıktı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye Mahallesi'nde kiracı olarak kaldığı villanın sahibi M.K.A. hakkında "cinsel taciz", "tehdit" ve "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" iddialarıyla polise şikâyette bulundu. Akkaya, Uzunçiftlik Polis Merkezi Amirliği'nde verdiği ifadede, 9 Haziran 2026 tarihinde Maşukiye Mahallesi'ndeki üç katlı müstakil villanın en alt katına kiracı olarak taşındığını söyledi.

Villaya taşınmadan önce ev sahibi M.K.A. ile telefonda görüştüğünü anlatan Akkaya, aylık 25 bin lira kira ve 11 bin lira depozito ödemek üzere anlaştıklarını belirtti. Kira bedelinde artış yapılabileceği konusunda da sözlü olarak anlaştıklarını söyleyen Akkaya, ev sahibinin isteği üzerine herhangi bir yazılı kira sözleşmesi imzalanmadığını öne sürdü.

Villanın ortak bir bahçe ve giriş kapısının bulunduğunu belirten Akkaya, kendisinin en alt katta, Tuğba isimli başka bir kiracının üst katta, ev sahibi M.K.A.'nın ise en üst katta yaşadığını ifade etti. Akkaya, kaldığı odanın anahtarının yalnızca kendisinde bulunduğunu söyledi.

"RÖGAR PATLADI, VİLLADA TUVALET KULLANILAMAZ HÂLE GELDİ"

Sabah'ta yer alan habere göre; Akkaya, 27 Haziran'da villanın rögarının patladığını, bu nedenle tuvalet ve lavaboların kullanılamaz hâle geldiğini anlattı. Durumu ev sahibine bildirdiğini ve rögarın yaptırılmasını istediğini belirten Akkaya, aynı gün ev sahibinin odasının kapısına geldiğini ancak kapı kilitli olduğu için açmadığını söyledi.