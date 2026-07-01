Eski manken Şenol İpek hakkında evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası
Eski manken Şenol İpek hakkında bir dolandırıcılık iddiası ortaya atıldı. Evlilik vaadiyle güvenini kazandığı Sevil S.'den 3,5 milyon TL aldığı öne sürülen İpek'in, aynı dönemde Gülefer A. isimli bir başka kadını da 4,5 milyon TL dolandırdığı iddia edildi. İhaneti ve yaşadığı mağduriyeti öğrenen Sevil S. ilişkiyi noktalarken, itibarını zedelediği gerekçesiyle eski mankene "3 kuruşluk" tazminat davası açtı.
Magazin dünyası, eski manken Şenol İpek hakkında ortaya atılan iddialarla çalkalanıyor. Eski manken Şenol İpek ile 31 Mart 2025 tarihinde aşk yaşamaya başlayan Sevil S.'nin mutluluk tablosu, kısa sürede yerini büyük bir hayal kırıklığına bıraktı.
İlişkilerini nişanlılık süreciyle taçlandıran ve hatta Nisan 2026 tarihi için Çeşme Belediyesi'nden nikah randevusu alan çiftin ortak hayatı, iddiaya göre bir dolandırıcılık hikayesine dönüştü.
İKİ KADINI AYNI ANDA MİLYONLARCA LİRA DOLANDIRDI
Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Sevil S.'nin Alaçatı'daki evine yerleşen Şenol İpek, evlilik vaadiyle tesis ettiği güven ilişkisini kullanarak Sevil S.'den çeşitli bahanelerle 3 milyon 500 bin TL aldı. Ancak genç kadının hayatı, ilişkilerinin birinci yıl dönümünde aldığı bir telefonla tamamen değişti.
Telefonun ucundaki Koray isimli kişi, İsviçre'de bulunan bir kadının Şenol İpek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Yapılan araştırmalar sonucunda İpek'in, kendisiyle ilişki yaşadığı dönemde Gülefer A. isimli başka bir kadınla da gönül ilişkisini sürdürdüğü ortaya çıktı.
3 KURUŞLUK DAVA
Gülefer A., Şenol İpek'in güven vaadiyle kendisinden de 4 milyon 500 bin TL aldığını itiraf edince, Sevil S. ilişkiyi derhal noktaladı. Sevil S. geçtiğimiz haftalarda Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutarak Şenol İpek'e 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.
"AĞIR HASAR ALDIM"
Sevil S. mahkemeye sunduğu dilekçesinde, ilişkilerinin evlilik gününün alındığı nişanlılık sürecine evrildiğini, güveninin sistematik şekilde kötüye kullanılarak maddi manevi yıkıma sürüklendiğini ifade etti.
Sevil S. dilekçesinde; davalı Şenol İpek tarafından yaratılan evlilik iradesi görüntüsünün, kendi ailesi ve çevresi için derinleştirildiğini ancak İpek'in ağır kusurlu yaklaşımdan dolayı itibarı, güven duygusu ve psikolojik durumunun zedelendiğini ifade etti.