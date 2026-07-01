Eski manken Şenol İpek hakkında evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası

İlişkilerini nişanlılık süreciyle taçlandıran ve hatta Nisan 2026 tarihi için Çeşme Belediyesi'nden nikah randevusu alan çiftin ortak hayatı, iddiaya göre bir dolandırıcılık hikayesine dönüştü.

Magazin dünyası, eski manken Şenol İpek hakkında ortaya atılan iddialarla çalkalanıyor. Eski manken Şenol İpek ile 31 Mart 2025 tarihinde aşk yaşamaya başlayan Sevil S.'nin mutluluk tablosu, kısa sürede yerini büyük bir hayal kırıklığına bıraktı.

İKİ KADINI AYNI ANDA MİLYONLARCA LİRA DOLANDIRDI

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Sevil S.'nin Alaçatı'daki evine yerleşen Şenol İpek, evlilik vaadiyle tesis ettiği güven ilişkisini kullanarak Sevil S.'den çeşitli bahanelerle 3 milyon 500 bin TL aldı. Ancak genç kadının hayatı, ilişkilerinin birinci yıl dönümünde aldığı bir telefonla tamamen değişti.

Telefonun ucundaki Koray isimli kişi, İsviçre'de bulunan bir kadının Şenol İpek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Yapılan araştırmalar sonucunda İpek'in, kendisiyle ilişki yaşadığı dönemde Gülefer A. isimli başka bir kadınla da gönül ilişkisini sürdürdüğü ortaya çıktı.