Oyuncu Mustafa Başalan kimdir, neden öldü? Rol aldığı diziler...
'Çukur' ve 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Arka Sokaklar' gibi yapımlarda adını duyuran oyuncu Mustafa Başalan, 52 yaşında hayatını kaybetti.
Uzun yıllardır televizyon dizileri, sinema filmleri ve pek çok markanın reklam yüzü olarak hafızalarımıza kazınan Mustafa Başalan'dan gelen acı haber, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Vefat haberini duyuran Film-San Vakfı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Oyuncu dostumuz Mustafa Başalan'ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır dileriz."
Edinilen bilgilere göre; evinde aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen 52 yaşındaki Başalan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mustafa Başalan, sadece dizilerdeki rolleriyle değil, aynı zamanda reklam dünyasındaki disipliniyle de biliniyordu. Özellikle şu yönleriyle tanınıyordu:
Karakter oyunculuğu: Her büründüğü karaktere özgün bir hayat vermesiyle tanınan Başalan, özellikle aksiyon, dönem ve dram türündeki projelerin aranan ismiydi.
İstikrar: Televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en çok izlenen dizilerinde yer alarak, izleyiciyle güçlü bir bağ kurmuştu.
Disiplin: Meslektaşları arasında beyefendiliği, işine olan saygısı ve oyunculuk disiplini ile örnek gösterilen bir isimdi.
İZ BIRAKAN BİR KARİYER
Özellikle aksiyon, dönem ve dram türündeki projelerdeki başarılı performanslarıyla tanınan Mustafa Başalan'ın rol aldığı bazı diziler şunlardır:
- Diriliş: Ertuğrul
- Çukur
- Arka Sokaklar
- Kızılcık Şerbeti
- Deha
- Siyah Kalp
- Sahipsizler
- Teşkilat
- Gönül Dağı