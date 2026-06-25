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Nazlı Bulum 5 yıllık sevgilisiyle nikâh masasına oturdu

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Nazlı Bulum 5 yıllık sevgilisiyle nikâh masasına oturdu

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği "Nil" karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan başarılı oyuncu Nazlı Bulum, uzun süredir aşk yaşadığı kurgucu Doruk Kaya ile hayatını birleştirdi.

Son olarak 'Sadakatsiz' dizisinde hayat verdiği 'Nil' karakteriyle hatırlanan başarılı oyuncu Nazlı Bulum, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

İŞTE NİKAHTAN KARELER

Beş yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar veren Nazlı Bulum ve Doruk Kaya çifti, sade bir törenle "evet" dedi. Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikâh törenine, çiftin aileleri ve yakın dostları katıldı.

Nazlı Bulum 5 yıllık sevgilisiyle nikâh masasına oturdu - 1

SOSYAL MEDYADA TEBRİK YAĞMURU

Nazlı Bulum ve Doruk Kaya'nın bu özel gününe ait kareler, yakın arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Mutlulukları gözlerinden okunan çiftin fotoğrafları, hayranlarından kısa sürede yoğun ilgi gördü ve tebrik mesajları yağdı.

Nazlı Bulum, sadece oyunculuğuyla değil, senaristlikten yönetmenliğe uzanan çok yönlü sanat kimliğiyle de dikkat çekiyor. 17 Temmuz 1992 İstanbul doğumlu olan başarılı isim, sanat dünyasındaki istikrarlı yükselişiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Nazlı Bulum 5 yıllık sevgilisiyle nikâh masasına oturdu - 2

EĞİTİMDEN SAHNEYE UZANAN BAŞARI

Sanat kariyerine sağlam temeller üzerine kuran Bulum, 2015 yılında Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Eğitim hayatındaki başarısını sahne tozuna taşıyan oyuncu; Kral Lear, Berlin Zamanı, Zakir ve Köprüden Görünüş gibi tiyatro dünyasının nitelikli oyunlarında sergilediği performansla izleyicilerin ve eleştirmenlerin takdirini topladı.

Nazlı Bulum'un yeteneği sadece Türkiye sınırları içinde kalmadı. Genç oyuncu, prestijli Saraybosna Film Festivali Genç Yetenek Kampüsü ve Berlinale Talent Campus gibi uluslararası platformlara seçilerek, dünya sinema ve sanat otoritelerinin dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Nazlı Bulum 5 yıllık sevgilisiyle nikâh masasına oturdu - 3

Oyunculuk yeteneğinin yanı sıra kamera arkasındaki yaratıcılığıyla da öne çıkan Bulum, kariyerinin erken dönemlerinden bu yana üretkenliğini koruyor. Henüz 2009 yılında, Liseli Gençler Oyun Yazıyor! atölyesi kapsamında kaleme aldığı Plastik Sınır ve Kişi Çevrimdışı adlı kısa oyunları, onun edebî yönünün ve hikaye anlatıcılığına olan tutkusunun ilk göstergeleri oldu.

Geniş kitlelerin gönlüne Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisindeki etkileyici performansıyla giren Nazlı Bulum, televizyonun yanı sıra festival filmleri ve çeşitli dijital projelerde yer alarak kariyerini her geçen gün zenginleştiriyor.

Nazlı Bulum 5 yıllık sevgilisiyle nikâh masasına oturdu - 4

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