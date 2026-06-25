Nazlı Bulum 5 yıllık sevgilisiyle nikâh masasına oturdu
Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği "Nil" karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan başarılı oyuncu Nazlı Bulum, uzun süredir aşk yaşadığı kurgucu Doruk Kaya ile hayatını birleştirdi.
Son olarak 'Sadakatsiz' dizisinde hayat verdiği 'Nil' karakteriyle hatırlanan başarılı oyuncu Nazlı Bulum, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi.
İŞTE NİKAHTAN KARELER
Beş yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar veren Nazlı Bulum ve Doruk Kaya çifti, sade bir törenle "evet" dedi. Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikâh törenine, çiftin aileleri ve yakın dostları katıldı.
SOSYAL MEDYADA TEBRİK YAĞMURU
Nazlı Bulum ve Doruk Kaya'nın bu özel gününe ait kareler, yakın arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Mutlulukları gözlerinden okunan çiftin fotoğrafları, hayranlarından kısa sürede yoğun ilgi gördü ve tebrik mesajları yağdı.
Nazlı Bulum, sadece oyunculuğuyla değil, senaristlikten yönetmenliğe uzanan çok yönlü sanat kimliğiyle de dikkat çekiyor. 17 Temmuz 1992 İstanbul doğumlu olan başarılı isim, sanat dünyasındaki istikrarlı yükselişiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.