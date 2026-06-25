60 yıllık rock efsanesi Scorpions'tan 33 yıl sonra İstanbul konseri
Rock müziğin efsane grubu Scorpions, kuruluşunun 60. yıl dönümüne özel düzenlediği görkemli dünya turnesi kapsamında dün akşam İstanbul’da unutulmaz bir geceye imza attı. Tam 33 yıl önce sahne aldıkları stadyuma bu kez dev bir prodüksiyon ve hiç azalmayan bir enerjiyle geri dönen efsanevi grup, nesilleri bir araya getiren klasikleriyle hayranlarını büyüledi.
Alman rock grubu Scorpions, kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen turne kapsamında İstanbul'da konser verdi.
BKM organizasyonuyla Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen konsere, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen rock müzik tutkunları yoğun ilgi gösterdi.
Aynı stadyumda en son 1993'te sahne alan grup, 33 yıllık aranın ardından yeniden İstanbul'daki dinleyicileriyle buluştu.
"Coming Home-60 Years of Scorpions Tour" adlı dünya turnesi kapsamında hayranlarının karşısına çıkan grup, zengin repertuvarı ve sahne performansıyla dikkati çekti.
"BU ŞEHRE DÖNMEK GÜZEL"
Grubun solisti Klaus Meine, konsere başlarken, İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu şehre dönmek güzel. Epey bir zaman olmuştu. Biliyorsunuz ki bu gece Scorpions'un 60. yılını kutluyoruz. Şimdi sizi yıllar içinde bir yolculuğa çıkaracağız. 1970'lerin başına, henüz yeni başlayan genç bir grup olduğumuz, döküntü minibüsümüzle tüm Avrupa'yı köşe bucak gezdiğimiz zamanlara gideceğiz. O günlerde, bir gün tam da bunun gibi bir sahnede olabilmenin hayalini kuruyorduk." dedi.
Konsere 1984'te çıkardıkları "Coming Home" şarkısıyla başlayan grup, "Steamrock Fever", "Wind of Change", "Still Loving You", "Rock You Like a Hurricane" ve "No One Like You" gibi klasikleşmiş eserlerini seslendirdi.
Ogün Sanlısoy, Suat Suna gibi ünlü isimler de Scorpions konserine katıldı. Ünlü şarkıcı Suat Suna, eşiyle konser pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.