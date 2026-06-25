60 yıllık rock efsanesi Scorpions'tan 33 yıl sonra İstanbul konseri

"BU ŞEHRE DÖNMEK GÜZEL"



Grubun solisti Klaus Meine, konsere başlarken, İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu şehre dönmek güzel. Epey bir zaman olmuştu. Biliyorsunuz ki bu gece Scorpions'un 60. yılını kutluyoruz. Şimdi sizi yıllar içinde bir yolculuğa çıkaracağız. 1970'lerin başına, henüz yeni başlayan genç bir grup olduğumuz, döküntü minibüsümüzle tüm Avrupa'yı köşe bucak gezdiğimiz zamanlara gideceğiz. O günlerde, bir gün tam da bunun gibi bir sahnede olabilmenin hayalini kuruyorduk." dedi.