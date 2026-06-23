Danla Bilic acil ameliyata alındı! Son durumunu paylaştı

Geçtiğimiz aylarda vücudundaki dolguları erittirmek için bir dizi operasyon geçiren ve ardından takipçilerine "Sakın yaptırmayın, pişman olursunuz" şeklinde uyarılarda bulunan Danla Bilic, bugün apar topar ameliyata alındı.

Sosyal medya hesabından hastaneye yatış anını ve hasta yatağındaki halini takipçileriyle paylaşan Bilic, sağlık durumuyla ilgili ilk bilgiyi de vermiş oldu. Fenomen ismin ani gelişen bu operasyonu, hayranları arasında merak konusu oldu.

Kendisine gelen geçmiş olsun mesajları için teşekkür eden Bilic, sağlık durumunun nedenini de açıkladı. Danla Bilic, yaşadığı sorunun daha önce yaptırdığı bir operasyonla bağlantılı olduğunu belirtti.

Bilic, "Geçmişte yaptırdığım operasyondaki dolgu aktı ve dişim patladı. Bu yüzden acil olarak ameliyata alındım" ifadelerini kullandı.