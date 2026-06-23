Danla Bilic acil ameliyata alındı! Son durumunu paylaştı
Sosyal medya paylaşımları ve geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık adından söz ettiren Danla Bilic, hastane odasından yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu. Fenomen isim, geçirdiği ameliyat sonrası yaşadıklarını anlattı.
Danla Bilic, apar topar girdiği ameliyatın perde arkasını açıkladı. Sosyal medya hesabından durumunu paylaşan Bilic, "Dişim patladı, dolgum aktı" diyerek yaşadığı kabusu anlattı.
Geçtiğimiz aylarda vücudundaki dolguları erittirmek için bir dizi operasyon geçiren ve ardından takipçilerine "Sakın yaptırmayın, pişman olursunuz" şeklinde uyarılarda bulunan Danla Bilic, bugün apar topar ameliyata alındı.
HASTA YATAĞINDAN İLK PAYLAŞIM
Sosyal medya hesabından hastaneye yatış anını ve hasta yatağındaki halini takipçileriyle paylaşan Bilic, sağlık durumuyla ilgili ilk bilgiyi de vermiş oldu. Fenomen ismin ani gelişen bu operasyonu, hayranları arasında merak konusu oldu.
Kendisine gelen geçmiş olsun mesajları için teşekkür eden Bilic, sağlık durumunun nedenini de açıkladı. Danla Bilic, yaşadığı sorunun daha önce yaptırdığı bir operasyonla bağlantılı olduğunu belirtti.
Bilic, "Geçmişte yaptırdığım operasyondaki dolgu aktı ve dişim patladı. Bu yüzden acil olarak ameliyata alındım" ifadelerini kullandı.