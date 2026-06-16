Sinema dünyasını yıkan ölüm: Yeşilçam efsanesi Emel Yıldız hayatını kaybetti!

Tuna Arman mesajında, Emel Yıldız'ın yaklaşık 40 gün önce kızı Elif Sofya'yı kaybettiğini belirterek, sanatçının her zaman çevresine sevgi ve iyimserlik aşılayan bir isim olduğunu ifade etti.

Emel Yıldız'ın ölüm haberini oyuncu Tuna Arman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Arman, paylaşımında Yıldız için duyduğu üzüntüyü dile getirirken, sanatçının kısa süre önce büyük bir acı yaşadığına da dikkat çekti.

Türk sinemasının tanınan isimlerinden Emel Yıldız'dan acı haber geldi. Kamuoyunda "Panter Emel" olarak bilinen oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Yıldız, 85 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi sanat camiasında üzüntü yaratırken, cenaze programına ilişkin detaylar da paylaşıldı.

(Fotoğraf: Sosyal medya)

FATİH CAMİİ'NDEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Edinilen bilgilere göre Emel Yıldız için yarın Fatih Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Kılınacak cenaze namazının ardından Yıldız'ın defnedileceği öğrenildi. Sanatçının vefatı, Yeşilçam camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

40 GÜN ÖNCE EVLAT ACISI YAŞAMIŞTI

Emel Yıldız'ın yaşamının son döneminde ağır bir kayıp yaşadığı ortaya çıktı. Sanatçının kızı Elif Sofya'nın yaklaşık 40 gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Yakın çevresi tarafından sevilen bir isim olan Yıldız'ın, evlat acısının ardından yaşadığı süreç kamuoyunda da dikkat çekti.

(Fotoğraf: A Haber)

TÜRKAN ŞORAY'IN YEŞİLÇAM YOLCULUĞUNDA ÖNEMLİ BİR İSİMDİ

Emel Yıldız'ın sinema tarihindeki yeri yalnızca rol aldığı filmlerle sınırlı değil. Yıldız'ın, Türk sinemasının "Sultan"ı olarak anılan Türkan Şoray'ın Yeşilçam'a adım atmasında etkili isimlerden biri olduğu biliniyor. Karagümrük'te aynı çevrede yaşayan Yıldız ile Türkan Şoray'ın birlikte gittikleri bir film seti, Şoray'ın sinema kariyerinin başlangıcına giden sürecin önemli dönüm noktalarından biri olarak gösteriliyor.

EMEL YILDIZ KİMDİR?

18 Mayıs 1941'de Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde dünyaya gelen Emel Yıldız, ailesiyle birlikte henüz bir yaşındayken Türkiye'ye geldi. İstanbul'un Karagümrük semtine yerleşen Yıldız, ortaokul eğitiminin ardından müzik ve sahne alanında eğitim aldı.

Sinemaya 1959 yılında "Feryat" filmiyle adım atan sanatçı, 1960'lı yıllarda birçok yapımda rol aldı. Oyunculuk kariyerinin ardından televizyon ekranlarında hayvan hakları savunuculuğuyla öne çıkan Yıldız, "Panter Emel" lakabıyla geniş kitleler tarafından tanındı.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Emel Yıldız'ın yer aldığı bazı film ve diziler şöyle: