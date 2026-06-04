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DJ Mahmut Orhan'dan köy meydanında müzik şöleni

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

DJ Mahmut Orhan, Kurban Bayramı için gittiği memleketinde hemşehrilerine sürpriz yaptı. Köy meydanını dev bir sahneye dönüştürerek samimi bir mini konser veren ünlü DJ, bayram neşesini sosyal medyaya taşıdı.

DJ Mahmut Orhan'dan köy meydanında müzik şöleni 1

Dünyaya ünlü DJ ve prodüktör Mahmut Orhan, Kurban Bayramı'nı kutlamak için gittiği memleketinde hemşehrilerine unutulmaz bir bayram hediyesi verdi. Küresel sahnelerdeki şaşaalı şovlarını bir kenara bırakan ünlü sanatçı, doğduğu topraklarda verdiği mini konserle bayram coşkusunu zirveye taşıdı.

DJ Mahmut Orhan'dan köy meydanında müzik şöleni 2

BAYRAM SOFRASINDAN SAMİMİ KARELER

Bayramı ailesiyle geçirmeyi tercih eden Mahmut Orhan, sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğrafıyla hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti.

DJ Mahmut Orhan'dan köy meydanında müzik şöleni 3

Ailesiyle birlikte objektif karşısına geçen başarılı sanatçının paylaştığı fotoğrafta, bayram sofrasının vazgeçilmezi olan nar gibi kızarmış baklavalar ve çıtır kadayıflar takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

DJ Mahmut Orhan'dan köy meydanında müzik şöleni 4

"BİZDEN BİRİ"

Orhan'ın bu samimi paylaşımına eklediği "İyi bayramlar" notu, milyonlara ulaşan başarısına rağmen köklerinden kopmadığını bir kez daha kanıtlayarak takipçilerinden "bizden biri" yorumlarını aldı.

DJ Mahmut Orhan'dan köy meydanında müzik şöleni 5

KÖY MEYDANINDA EĞLENCE FIRTINASI

Bayram ziyaretini bir müzik şölenine dönüştüren Mahmut Orhan, köyünde düzenlediği mini konserle hayranlarını şaşırttı. Gencinden yaşlısına tüm köylülerin katıldığı etkinlikte, dünyaca ünlü hit parçalarını bu kez köy meydanında seslendiren Orhan, hemşehrilerine eşsiz bir eğlence sundu.

DJ Mahmut Orhan'dan köy meydanında müzik şöleni 6

SOSYAL MEDYA MAHMUT ORHAN'I KONUŞUYOR

Ünlü DJ'in köy meydanında herkesi bir araya getirdiği o renkli anlar, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yerel halkın dans ederek eşlik ettiği görüntüler, "Dünya starı olmak, memleketine ve köklerine sahip çıkmaya engel değil" dedirterek izleyenlerden tam not aldı.

DJ Mahmut Orhan'dan köy meydanında müzik şöleni 7

Mahmut Orhan'ın bu mütevazı ve samimi tavrı, hem müziğiyle hem de kişiliğiyle geniş bir kitleye ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

DJ Mahmut Orhan'dan köy meydanında müzik şöleni 8

MAHMUT ORHAN KİMDİR?

Mahmut Orhan, elektronik müziği deep house, indie dance ve nu-disco tarzlarıyla harmanlayarak uluslararası çapta büyük başarılar elde etmiş Türk DJ ve müzik prodüktörüdür.

1993 Bursa doğumlu sanatçı, "Feel", "Save Me" ve "6 Days" gibi hit parçalarıyla dünya genelinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

DJ Mahmut Orhan'dan köy meydanında müzik şöleni 9

MÜZİK KARİYERİ

Kariyerine 16 yaşında Bursa'da ses sistemi taşıyarak ve düğünlerde, küçük kulüplerde müzik yaparak başlamıştır. Kısa sürede kendi tarzını yaratan ve adını duyuran sanatçı, dünya çapındaki devasa festivallerde ve ünlü kulüplerde performans sergileyecek konuma gelmiştir.

Başarıları arasında öne çıkan bazı detaylar:

Uluslararası Hitler: Sena Şener vokaliyle çıkardığı "Feel" ve Colonel Bagshot'ın eserini yeniden yorumladığı "6 Days" gibi parçaları milyonlarca dinlenmeye ulaşmıştır.

Prestijli Festivaller: Dünyanın en önemli müzik festivallerinden biri olan Coachella'da sahne alan Türk DJ'ler arasındadır.
Ödüller: GQ Türkiye tarafından "Yılın DJ'i" ödülüne layık görülmüştür

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