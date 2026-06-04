DJ Mahmut Orhan'dan köy meydanında müzik şöleni

SOSYAL MEDYA MAHMUT ORHAN'I KONUŞUYOR Ünlü DJ'in köy meydanında herkesi bir araya getirdiği o renkli anlar, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yerel halkın dans ederek eşlik ettiği görüntüler, "Dünya starı olmak, memleketine ve köklerine sahip çıkmaya engel değil" dedirterek izleyenlerden tam not aldı.

Mahmut Orhan'ın bu mütevazı ve samimi tavrı, hem müziğiyle hem de kişiliğiyle geniş bir kitleye ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

MAHMUT ORHAN KİMDİR? Mahmut Orhan, elektronik müziği deep house, indie dance ve nu-disco tarzlarıyla harmanlayarak uluslararası çapta büyük başarılar elde etmiş Türk DJ ve müzik prodüktörüdür . 1993 Bursa doğumlu sanatçı, "Feel", "Save Me" ve "6 Days" gibi hit parçalarıyla dünya genelinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.