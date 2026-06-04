DJ Mahmut Orhan'dan köy meydanında müzik şöleni
DJ Mahmut Orhan, Kurban Bayramı için gittiği memleketinde hemşehrilerine sürpriz yaptı. Köy meydanını dev bir sahneye dönüştürerek samimi bir mini konser veren ünlü DJ, bayram neşesini sosyal medyaya taşıdı.
Dünyaya ünlü DJ ve prodüktör Mahmut Orhan, Kurban Bayramı'nı kutlamak için gittiği memleketinde hemşehrilerine unutulmaz bir bayram hediyesi verdi. Küresel sahnelerdeki şaşaalı şovlarını bir kenara bırakan ünlü sanatçı, doğduğu topraklarda verdiği mini konserle bayram coşkusunu zirveye taşıdı.
BAYRAM SOFRASINDAN SAMİMİ KARELER
Bayramı ailesiyle geçirmeyi tercih eden Mahmut Orhan, sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğrafıyla hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti.
Ailesiyle birlikte objektif karşısına geçen başarılı sanatçının paylaştığı fotoğrafta, bayram sofrasının vazgeçilmezi olan nar gibi kızarmış baklavalar ve çıtır kadayıflar takipçilerin dikkatinden kaçmadı.
"BİZDEN BİRİ"
Orhan'ın bu samimi paylaşımına eklediği "İyi bayramlar" notu, milyonlara ulaşan başarısına rağmen köklerinden kopmadığını bir kez daha kanıtlayarak takipçilerinden "bizden biri" yorumlarını aldı.
KÖY MEYDANINDA EĞLENCE FIRTINASI
Bayram ziyaretini bir müzik şölenine dönüştüren Mahmut Orhan, köyünde düzenlediği mini konserle hayranlarını şaşırttı. Gencinden yaşlısına tüm köylülerin katıldığı etkinlikte, dünyaca ünlü hit parçalarını bu kez köy meydanında seslendiren Orhan, hemşehrilerine eşsiz bir eğlence sundu.