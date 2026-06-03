Hasan Can Kaya'nın evlilik planı gündem oldu
Komedyen Hasan Can Kaya ile reklamcı sevgilisi Duygu Karabaş, yarın evleniyor. Birkaç ay önce aile arasında nişanlanan çift, nikah için ülke değiştirecek.
Son yılların en popüler komedyenlerinden Hasan Can Kaya, özel hayatına dair ketum tavrını sürdürürken, hayranlarını şaşırtan bir gelişme yaşandı. İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin nişan fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi görmüştü.
NİKAH İÇİN ROTA: NEW YORK
Sürpriz nişan haberinin ardından düğün hazırlıklarıyla ilgili detaylar da netleşti. Hürriyet'in haberine göre; Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş yarın Amerika'da evlenecek.
İkilinin, dünyaevine girmek için New York'taki Türkevi'ni tercih ettiği öğrenildi.
"DÜĞÜN YAPMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ
Kısa süre önce dil eğitimi amacıyla Amerika'ya giden Kaya, katıldığı bir programda evlilik teklifini de orada gerçekleştirdiğini paylaşmıştı. Ünlü komedyen, düğün planlarıyla ilgili yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı:
"Düğün yapmayacağız, sade bir şekilde evlenmek istiyoruz."