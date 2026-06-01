Ferdi Tayfur'un damadı hapisle karşı karşıya! Sahte imzayla icraya vermiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Arabeskin kralı, merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın mahkemelik oldu. Necmettin D. (47), geçtiğimiz yıl Ekim ayında Muhammet Aydın tarafından kendisi adına icra takibi başlatıldığını öğrendi. İcra takibine konu olan senette imzanın kendisinin olmadığını görünce Necmettin D., adeta kabusu yaşadı. Adliyenin yolunu tutan şahıs, Muhammet Aydın'dan şikayetçi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde suçlamaları reddeden Muhammet Aydın, müştekiye hazır işletme devrettiğini, Necmettin D.'nin kendisine çek verdiğini ileri sürdü. Çekleri ödemeyen müştekinin durumu karşısında icra takibi başlattığını belirtti. Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre, şahsın kirasını ödemediğini kontratın üzerine olmasını nedeniyle kendisine icra açıldığını Muhammet Aydın dilekçesinde söyledi.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede bilirkişi raporuna göre senetteki imza ve yazıların müşteki Necmettin D'ye ait olmadığı belirtildi. Şüpheli Muhammet Aydın'ın 'resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşların vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçuyla 10 yıl hapis cezası talep edildi.

