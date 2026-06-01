Ferdi Tayfur'un damadı hapisle karşı karşıya! Sahte imzayla icraya vermiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde suçlamaları reddeden Muhammet Aydın, müştekiye hazır işletme devrettiğini, Necmettin D.'nin kendisine çek verdiğini ileri sürdü. Çekleri ödemeyen müştekinin durumu karşısında icra takibi başlattığını belirtti. Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre, şahsın kirasını ödemediğini kontratın üzerine olmasını nedeniyle kendisine icra açıldığını Muhammet Aydın dilekçesinde söyledi.

Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammed Aydın

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede bilirkişi raporuna göre senetteki imza ve yazıların müşteki Necmettin D'ye ait olmadığı belirtildi. Şüpheli Muhammet Aydın'ın 'resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşların vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçuyla 10 yıl hapis cezası talep edildi.