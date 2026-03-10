Tuğçe Tayfur’dan ihanet iddiası sonrası dikkat çeken paylaşım

Öte yandan Muhammet Aydın, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"ALLAH BİLİR"

"Adıma çıkmış haberlere ithafen cevap verme durumum hasıl oldu, en azından kızlarım için bunu yapmam gerekiyordu. Tuğçe Hanım'la evlendiğimiz günden beri neler çektiğimi dış etkenlere karşı bir Allah bilir bir ben bilirim. Burada eşini kötüleyecek, methiyeler düzecek değilim fakat ortada ciddi bir yalan var. Evet boşanma var fakat boşanmak isteyen ve davayı açan maalesef benim. Bir sonraki sayfa da dava ekran görüntüsü paylaşılacaktır, hakkımız da hayırlısı olsun.

"NAMUSLU BİRİ"

Tuğçe Hanım çok dürüst, çok merhametli, çok namuslu, çok mülayim bir insandır. Biz yapamadık, biz devam edemedik. Kendisi evlatlarımın annesi ve vakti zamanında aşık olduğum tek kadındır. Sorun onda değil, sorun biz yanlış zamanlarda tanışmış insanlarız. Çok şey yaşandı, çok acı çekildi. Hakkımızda hayırlısı olsun.