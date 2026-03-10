CANLI YAYIN

Tuğçe Tayfur’dan ihanet iddiası sonrası dikkat çeken paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı sokaklarında görüntülenen Tuğçe Tayfur, boşanma aşamasındaki eşi Muhammet Aydın'a ihanet suçlamasında bulunmuştu. Ünlü isim, bu kez de sosyal medyadaki duygusal paylaşımıyla dikkat çekti.

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 2023 yılında evlendiği Muhammet Aydın ile boşanma sürecinde...

EŞİNİ İHANETLE SUÇLAMIŞTI

İkili geçtiğimiz günlerde Nişantası sokaklarında tartışırken görüntülenmişti. Basın mensuplarını fark eden Muhammet Aydın hızlıca uzaklaşırken, Tuğçe Tayfur ise gazetecilere kısa bir açıklama yapmıştı.

Tayfur, "Barışma yok ama çaba var. Ben yaptıklarından, aldatmalarından bahsediyorum" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından duygusal bir video paylaştı.

"ÇOK YORDUM SENİ"

Bir çocuk ve kadının sarıldığı videoyu paylaşarak çocukluğundan özür dileyen Tuğçe Tayfur, "Hakkını helal et dedim kendime... Çok yordum seni." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Muhammet Aydın, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"ALLAH BİLİR"

"Adıma çıkmış haberlere ithafen cevap verme durumum hasıl oldu, en azından kızlarım için bunu yapmam gerekiyordu. Tuğçe Hanım'la evlendiğimiz günden beri neler çektiğimi dış etkenlere karşı bir Allah bilir bir ben bilirim. Burada eşini kötüleyecek, methiyeler düzecek değilim fakat ortada ciddi bir yalan var. Evet boşanma var fakat boşanmak isteyen ve davayı açan maalesef benim. Bir sonraki sayfa da dava ekran görüntüsü paylaşılacaktır, hakkımız da hayırlısı olsun.

"NAMUSLU BİRİ"

Tuğçe Hanım çok dürüst, çok merhametli, çok namuslu, çok mülayim bir insandır. Biz yapamadık, biz devam edemedik. Kendisi evlatlarımın annesi ve vakti zamanında aşık olduğum tek kadındır. Sorun onda değil, sorun biz yanlış zamanlarda tanışmış insanlarız. Çok şey yaşandı, çok acı çekildi. Hakkımızda hayırlısı olsun.

"KİMSEYİ KÖTÜLEMİYORUM"

İçimde tutup finalinde kanser olmak gerçekten istemiyorum. Evlendiğim günden beri başıma gelenler; aracımın kurşunlanması, evlatlarım hakkında laf söz edilmesi, ekmek parasına muhtaç bırakılmam, dolandırıcı ilan edilmem ve açılan tazminat davaları oldu. Bunların hepsine sadece çok sevdiğim için sabrettim. Şimdi soruyorum: Böyle seven aldatır mı? Ben vereyim cevabını, hayır. Peki böyle seven boşanır mı? Çok yoruldum, gerçekten iyi değilim artık. Kimseyi kötülemiyorum, ben kötüyüm. Ne yazılıyor, ne haber yapılıyorsa umurumda değil; gerçekten çok yoruldum.

Kadınlar insandır; biz erkekler ise insanoğlu. (Neşet Ertaş) Can parçalarım, can kızlarım… Ben annenizi aldatmadım. Büyüdüğünüzde zaten bileceksiniz. Gene de babanız bir açıklama yapmış olsun."

TUĞÇE TAYFUR'UN EVLİLİK GEÇMİŞİ

Bu evlilik, Tuğçe Tayfur'un üçüncü nikahıydı. İşte Tayfur'un dikkat çeken evlilik kronolojisi:

