Tuğçe Tayfur’dan ihanet iddiası sonrası dikkat çeken paylaşım
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı sokaklarında görüntülenen Tuğçe Tayfur, boşanma aşamasındaki eşi Muhammet Aydın'a ihanet suçlamasında bulunmuştu. Ünlü isim, bu kez de sosyal medyadaki duygusal paylaşımıyla dikkat çekti.
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 2023 yılında evlendiği Muhammet Aydın ile boşanma sürecinde...
EŞİNİ İHANETLE SUÇLAMIŞTI
İkili geçtiğimiz günlerde Nişantası sokaklarında tartışırken görüntülenmişti. Basın mensuplarını fark eden Muhammet Aydın hızlıca uzaklaşırken, Tuğçe Tayfur ise gazetecilere kısa bir açıklama yapmıştı.
Tayfur, "Barışma yok ama çaba var. Ben yaptıklarından, aldatmalarından bahsediyorum" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.
Tüm bu gelişmelerin ardından Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından duygusal bir video paylaştı.
"ÇOK YORDUM SENİ"
Bir çocuk ve kadının sarıldığı videoyu paylaşarak çocukluğundan özür dileyen Tuğçe Tayfur, "Hakkını helal et dedim kendime... Çok yordum seni." ifadelerini kullandı.