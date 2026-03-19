Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın barıştı! İhanet iddiaları doğum gününde unutuldu
Arabesk dünyasının usta ismi Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ile 2023 yılında dünyaevine girdiği Muhammet Aydın arasındaki sular durulmuyor. Geçtiğimiz aylarda "ihanet" iddiasıyla boşanma davası açan Tayfur, sokak ortasındaki kavgalarının ardından eşiyle barıştığını ilan etti.
Geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda kameralara yansıyan görüntülerde, çiftin oldukça gergin olduğu görülmüştü. Muhammet Aydın'ın kendilerini görüntüleyen muhabire "Şunu kapatsana!" diye çıkışması üzerine fitil ateşlenmişti.
SOKAK ORTASINDA KAVGA ETMİŞLERDİ
Eşinin bu tepkisine sinirlenen Tuğçe Tayfur, "Yaptıkların çıkmasın diye mi? Aldatmalarından bahsediyorum!" diyerek bombayı patlatmıştı. Dava dosyasında yer alan iddialara göre Aydın'ın üç farklı kadınla uygunsuz yazışmalarının olduğu öne sürülmüştü.
BARIŞTILAR
Yaşanan bu büyük krizin ardından herkes boşanmanın kesinleşmesini beklerken, Muhammet Aydın'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. Eşi Tuğçe Tayfur'un doğum gününe özel bir paylaşım yapan Aydın, buzların eridiğini şu sözlerle duyurdu:
"Ben seni sadece sevmedim, sana ait olmayı seçtim."
"İyi ki benimle, iyi ki bizimlesin, iyi ki kızlarımın annesisin."
NELER OLMUŞTU?
Çiftin arasındaki gergin süreç şu maddelerle özetlenmişti:
İhanet İddiası: Muhammet Aydın'ın 3 farklı kadınla cinsel içerikli mesajlaşmalarının olduğu iddiası.
Hukuki Süreç: Tuğçe Tayfur'un bu gerekçelerle boşanma davası açması.
Sokak Kavgası: Nişantaşı'nda basın mensuplarının önünde gerçekleşen "aldatma" tartışması.
Tuğçe Tayfur'un bu romantik paylaşıma karşılık vermesi, açılan boşanma davasının geri çekilip çekilmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi.