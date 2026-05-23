Simge Sağın sevgilisini öve öve bitiremedi: "İçimde eksik kalan yeri doldurdu"

Daha önce yaptığı bir açıklamada, "4 yıldır hayatımda kimse yok. Heyecan bittiğinde biletimi kesip 'ben ayrılıyorum' deme hakkımı kullanmak istiyorum. Kötü bir ilişki yaşamaktansa tek başıma daha mutluyum" ifadelerini kullanan Sağın, DJ İlkay Şencan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve yaklaşık 3 aydır süren bir ilişkisi olduğunu müjdeleyen Simge Sağın, sevgilisine övgüler yağdırdı. Aradığı mutluluğu sonunda yakaladığını belirten başarılı şarkıcı, " Ruh eşimi çok aradım. Ama sonunda buldum. İlişkimiz üç ay olacak. Aradığım eş bulundu" sözleriyle ilan-ı aşk etti.

"İÇİMDE EKSİK KALAN YERİ DOLDURDU"

Yaşadığı aşkın üretkenliğini de artırdığını gizlemeyen popçu, yeni şarkılarının ilham kaynağını da açıklamış oldu: "Onu tanıdıktan sonra çok fazla şarkı yaptım. Ona da yaptım. Yıllardır aradığım duyguyu bana hediye etti. İçimde eksik kalan yeri doldurdu."

"KÜÇÜK JESTLER YETER"

İlişkilerde sadeliğe ve samimiyete önem verdiğini vurgulayan ünlü sanatçı, toksik ilişkilerden uzak durduğunu belirtti. Sağın, "Küçük sürprizleri severim. Büyük beklentileri olan biri değilim. Bir çiçek, küçük bir jest hoşuma gidiyor. Toksik, samimiyetsiz insanlara mesafe koyarım" diyerek kırmızı çizgilerini çizdi.