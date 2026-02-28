Simge Sağın’dan bomba itiraflar: "Bülent Ersoy’un dönerini yedim"

Pop müziğin sevilen ismi Simge Sağın, konuk olduğu bir YouTube programında Türk müziğinin iki devi Bülent Ersoy ve Sezen Aksu ile yaşadığı unutulmaz bir yemek anısını paylaştı. Sağın'ın "Diva" Bülent Ersoy'un döneriyle ilgili kurduğu cümleler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Bülent Ersoy ve Sezen Aksu ile yaşadığı yemek anılarını anlatan Simge Sağın, samimi itiraflarıyla gündeme oturdu. Oğuz Yenihayat'ın YouTube kanalına konuk olan ünlü şarkıcının en dikkat çeken anısı, "Diva" Bülent Ersoy ile ilgili olandı.

"DÖNERİNİ YEDİĞİMDE ÖLDÜRECEK SANDIM" Bir çekim sonrası yaşadığı büyük açlığı anlatan şarkıcı, başına gelenleri şu sözlerle paylaştı: "Gittim kadının dönerini yedim, bitirdim. Sonra geldi oturdu masaya, 'Benim dönerim nerede?' dedi. Midemde o döner! Çok korktum, 'Beni öldürecek herhalde' dedim."

Diva'nın gazabından çekinen Sağın'ın bu itirafı, programda eğlenceli anlar yaşanmasına neden oldu.

SEZEN AKSU'LU MAKARNA ANISI Sağın'ın bir diğer durağı ise "Minik Serçe" Sezen Aksu'nun mutfağıydı. Aksu'nun mutfaktaki maharetine hayran kaldığını belirten şarkıcı, o geceyi adeta bir şölene benzetti.

Ünlü şarkıcı, "Hayatımda ilk defa bana nasip oldu, Sezen Aksu'nun elinden yemek yedim. İnanılmaz güzel bir sos yapmıştı. 20 kişiyi doyurdu, kazanla kıymalı makarna yaptı" diyerek Aksu'ya övgüler yağdırdı.