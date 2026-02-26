Simge Sağın aradığı aşkı müzik dünyasında buldu
Şarkıcı Simge Sağın, kalbini sonunda aşka açtı! Son dönemde yaptığı "Yalnızım" açıklamaları ve samimi "evlilik" itiraflarıyla magazin gündeminden düşmeyen güzel şarkıcının ünlü DJ ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Magazin dünyası yılın sürpriz aşk haberiyle çalkalanıyor. Uzun süredir özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan ve her fırsatta yalnız olduğunu vurgulayan Simge Sağın, aradığı mutluluğu müzik dünyasından bir isimde buldu. Kulislerde konuşulan iddialara göre; ünlü popçu, başarılı DJ ve prodüktör İlkay Şencan ile yeni bir aşka yelken açtı.
ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ
İkilinin ilk temasının profesyonel müzik çalışmaları sırasında gerçekleştiği öğrenildi.
KALBİNİ ÇALAN O İSİM
Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çiftin, birlikteliklerini şimdilik sadece yakın çevreleriyle paylaştığı öğrenildi.
"Ruh Eşimi Bekliyorum" Demişti
Simge Sağın, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunmuştu. Yalnızlığına dair şu ifadeleri kullanmıştı:
"4 yıldır hayatımda kimse yok. Ruh eşimi bekliyorum. Gerçekten karşına çıkması çok zor. Kötü bir ilişki yaşamaktansa tek başıma daha mutluyum. Heyecan bittiğinde 'ben ayrılıyorum' deme hakkımı kullanmak istiyorum."
Simge'nin "sürdürülebilir tutku" arayışının İlkay Şencan ile noktalanması, hayranları ve magazin dünyası için büyük bir sürpriz oldu.