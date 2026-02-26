CANLI YAYIN
Simge Sağın aradığı aşkı müzik dünyasında buldu

Şarkıcı Simge Sağın, kalbini sonunda aşka açtı! Son dönemde yaptığı "Yalnızım" açıklamaları ve samimi "evlilik" itiraflarıyla magazin gündeminden düşmeyen güzel şarkıcının ünlü DJ ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Magazin dünyası yılın sürpriz aşk haberiyle çalkalanıyor. Uzun süredir özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan ve her fırsatta yalnız olduğunu vurgulayan Simge Sağın, aradığı mutluluğu müzik dünyasından bir isimde buldu. Kulislerde konuşulan iddialara göre; ünlü popçu, başarılı DJ ve prodüktör İlkay Şencan ile yeni bir aşka yelken açtı.

ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

İkilinin ilk temasının profesyonel müzik çalışmaları sırasında gerçekleştiği öğrenildi.

KALBİNİ ÇALAN O İSİM

Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çiftin, birlikteliklerini şimdilik sadece yakın çevreleriyle paylaştığı öğrenildi.

"Ruh Eşimi Bekliyorum" Demişti

Simge Sağın, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunmuştu. Yalnızlığına dair şu ifadeleri kullanmıştı:

"4 yıldır hayatımda kimse yok. Ruh eşimi bekliyorum. Gerçekten karşına çıkması çok zor. Kötü bir ilişki yaşamaktansa tek başıma daha mutluyum. Heyecan bittiğinde 'ben ayrılıyorum' deme hakkımı kullanmak istiyorum."

Simge'nin "sürdürülebilir tutku" arayışının İlkay Şencan ile noktalanması, hayranları ve magazin dünyası için büyük bir sürpriz oldu.

HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Simge Sağın kimdir?
8 Ağustos 1981'de İstanbul Şişli'de dünyaya gelen Simge Sağın, şarkıcı ve söz yazarıdır. Ünlü isim, müzisyen bir babanın kızı olarak küçük yaşta müzikle tanıştı.

Müzik kariyerine nasıl başladı?
İlk profesyonel deneyimini Zeynep Dizdar orkestrasında yaşadı. Daha sonra Gülşen, Yaşar Günaçgün ve Serdar Ortaç gibi isimlere vokalist olarak eşlik etti.

Simge Sağın'ın eğitimi nedir?
İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü mezunudur.

İlk albümü ne zaman çıktı?
2011 yılında "Yeni Çıktı" adlı albümü yayımlandı. Prodüktörlüğünü Erdem Kınay üstlendi.

Hangi şarkıyla büyük çıkış yaptı?
2015 yılında yayımladığı "Miş Miş" single'ı ile büyük çıkış yakaladı ve listelerde uzun süre zirvede kaldı.

Popüler şarkıları nelerdir?
"Miş Miş", "Yankı" ve diğer albüm parçaları en çok bilinen şarkılarıdır. "Yankı" şarkısı Sezen Aksu, Deniz Erten ve Ersay Üner tarafından yazılmıştır.

Dizi müziklerinde yer aldı mı?
2007 yılında yayınlanan "Annem" dizisi için Kıraç ile düet yaptı ve pek çok dizi müziği ve radyo jeneriğinde sesi yer aldı.

Hangi enstrümanı çalıyor?
Küçük yaşta gitar çalmaya başladı ve bestelerini de yapıyor.

