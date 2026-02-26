Simge Sağın aradığı aşkı müzik dünyasında buldu

Müzik kariyerine nasıl başladı? İlk profesyonel deneyimini Zeynep Dizdar orkestrasında yaşadı. Daha sonra Gülşen, Yaşar Günaçgün ve Serdar Ortaç gibi isimlere vokalist olarak eşlik etti.

Simge Sağın kimdir? 8 Ağustos 1981'de İstanbul Şişli'de dünyaya gelen Simge Sağın, şarkıcı ve söz yazarıdır. Ünlü isim, müzisyen bir babanın kızı olarak küçük yaşta müzikle tanıştı.

Simge Sağın'ın eğitimi nedir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü mezunudur.

İlk albümü ne zaman çıktı?

2011 yılında "Yeni Çıktı" adlı albümü yayımlandı. Prodüktörlüğünü Erdem Kınay üstlendi.

Hangi şarkıyla büyük çıkış yaptı?

2015 yılında yayımladığı "Miş Miş" single'ı ile büyük çıkış yakaladı ve listelerde uzun süre zirvede kaldı.

Popüler şarkıları nelerdir?

"Miş Miş", "Yankı" ve diğer albüm parçaları en çok bilinen şarkılarıdır. "Yankı" şarkısı Sezen Aksu, Deniz Erten ve Ersay Üner tarafından yazılmıştır.

Dizi müziklerinde yer aldı mı?

2007 yılında yayınlanan "Annem" dizisi için Kıraç ile düet yaptı ve pek çok dizi müziği ve radyo jeneriğinde sesi yer aldı.

Hangi enstrümanı çalıyor?

Küçük yaşta gitar çalmaya başladı ve bestelerini de yapıyor.