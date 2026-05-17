Blok3 davasından şantaj çıktı: “10 milyon TL ödeyin, dosyadan çıkaralım”
İstanbul Kadıköy’de iptal edilen müzik festivaline dair yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rapçi Blok3 ve diğer şüpheliler hakkında hakkında takipsizlik kararı verildi. Ayrıca Blok3’ün adının 10 milyon TL karşılığında dosyadan çıkarılmasının teklif edildiği iddia edildi. Savcılık şantaj iddialarıyla ilgili ayrı bir soruşturma başlattı.
İstanbul Kadıköy'de 25 Haziran 2025 tarihinde düzenlenmesi planlanan müzik festivali son anda iptal edilmiş, binlerce müziksever kapıda kalmıştı. Rap sanatçısı Blok3, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iptalin organizasyon şirketinin beceriksizliğinden kaynaklandığını belirtmişti.
Festivalin ardından organizasyon firması yetkilisi Ahmet Yücel, tehdit edildiğini ve kendisine zorla senet imzalattırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.
"ZORLA SENET İMZALATILDI" İDDİASI
Sabah'tan Elyesa Karatepe'nin haberine göre sanık beyanlarının yer aldığı soruşturma dosyasında TNT Ses Sahne Işık Görüntü Ltd Şirketi'nin ortağı Gökhan G.'nin Ahmet Yücel'i tehdit ederek senet imzalattığı iddia edildi.
Dosyada, Blok3 (Hakan Aydın) ve diğer şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine yönelik herhangi bir tanık beyanı bulunmadığı kaydedildi.
Hakan Aydın ise ifadesinde konser alanının kira ücretinin ödenememesi ve sanatçı ödemelerinin yapılamaması nedeniyle festivalin iptal edildiğini söyledi. Aydın, zorla çek veya senet almadığını ifade etti.
Savcılık da taraflar arasındaki tartışmanın hayatın olağan akışına uygun olduğu değerlendirmesinde bulundu.
"BLOK3 İSMİNİ MEDYA İÇİN DOSYAYA KOYDUK"
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişme ise şüpheli Maruf Yontürk'ün ifadesiyle ortaya çıktı.
Yontürk ifadesinde, organizasyon firması yetkilisi Ahmet Yücel'in avukatı Mahmut Burak E.'nin kendisiyle görüştüğünü belirterek şu iddiada bulundu:
"Sadece medyanın ilgisini çekmek için onun adını dosyaya geçirdik. Eğer bize 10 milyon TL öderseniz, savcı tanıdık, Hakan'ın adını bu dosyadan tereyağından kıl çeker gibi çıkartırız. Yoksa yalancı şahidimiz hazır, dosyayı daha da büyütürüz diyerek şantaj yaptı."
Söz konusu iddianın tanık beyanlarıyla da desteklenmesi üzerine savcılık harekete geçti.
Sanatçının popülaritesini kullanarak para talep edildiği iddiası üzerine avukat Mahmut Burak E. hakkında dosya ayrıldı ve Özel Soruşturma Bürosu tarafından ayrı bir soruşturma başlatıldı.
BLOK3 HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI
Savcılık tarafından yapılan incelemede, konserin iptali nedeniyle taraflar arasında yaşanan tartışmanın hayatın olağan akışına uygun olduğu, Hakan Aydın ve diğer şüphelilerin suç işlediğine dair somut bir delil bulunmadığı değerlendirildi.
Bu kapsamda Blok3 ve diğer şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verildi.
Yağma ve tehdit suçlamalarına yönelik davanın ise yalnızca senedi zorla imzalattığı öne sürülen şirket ortağı Gökhan G. yönünden devam edeceği öğrenildi.