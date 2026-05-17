Blok3 davasından şantaj çıktı: “10 milyon TL ödeyin, dosyadan çıkaralım”

Festivalin ardından organizasyon firması yetkilisi Ahmet Yücel, tehdit edildiğini ve kendisine zorla senet imzalattırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Savcılık da taraflar arasındaki tartışmanın hayatın olağan akışına uygun olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Aydın ise ifadesinde konser alanının kira ücretinin ödenememesi ve sanatçı ödemelerinin yapılamaması nedeniyle festivalin iptal edildiğini söyledi. Aydın, zorla çek veya senet almadığını ifade etti.

Dosyada, Blok3 (Hakan Aydın) ve diğer şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine yönelik herhangi bir tanık beyanı bulunmadığı kaydedildi.

Sabah'tan Elyesa Karatepe'nin haberine göre sanık beyanlarının yer aldığı soruşturma dosyasında TNT Ses Sahne Işık Görüntü Ltd Şirketi'nin ortağı Gökhan G.'nin Ahmet Yücel'i tehdit ederek senet imzalattığı iddia edildi.

Sanatçının popülaritesini kullanarak para talep edildiği iddiası üzerine avukat Mahmut Burak E. hakkında dosya ayrıldı ve Özel Soruşturma Bürosu tarafından ayrı bir soruşturma başlatıldı.

"Sadece medyanın ilgisini çekmek için onun adını dosyaya geçirdik. Eğer bize 10 milyon TL öderseniz, savcı tanıdık, Hakan'ın adını bu dosyadan tereyağından kıl çeker gibi çıkartırız. Yoksa yalancı şahidimiz hazır, dosyayı daha da büyütürüz diyerek şantaj yaptı."

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişme ise şüpheli Maruf Yontürk'ün ifadesiyle ortaya çıktı.

BLOK3 HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Savcılık tarafından yapılan incelemede, konserin iptali nedeniyle taraflar arasında yaşanan tartışmanın hayatın olağan akışına uygun olduğu, Hakan Aydın ve diğer şüphelilerin suç işlediğine dair somut bir delil bulunmadığı değerlendirildi.

Bu kapsamda Blok3 ve diğer şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verildi.

Yağma ve tehdit suçlamalarına yönelik davanın ise yalnızca senedi zorla imzalattığı öne sürülen şirket ortağı Gökhan G. yönünden devam edeceği öğrenildi.