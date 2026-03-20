"Annemi öldürmekle tehdit ettiler" Ünlü menajerden Blok3 ve yapımcısına ağır suçlamalar

Blok3 ve yapımcısına yönelik 25 yıla kadar hapis istemi gündeme bomba gibi düştü. Eski menajer Ferhat Karagöz’ün susturuculu silah tehdidiyle alıkonulduğu ve darp edildiği iddiaları kan dondururken, olay gecesine dair ortaya çıkan yeni detaylar "deliller mi karartıldı?" sorusunu da beraberinde getirdi. Eski menajer Ferhat Karagöz, yaşadığı dehşeti ilk kez anlattı.

Müzik camiası, popüler rap sanatçısı Blok3 (Hakan Aydın) ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında ortaya atılan ağır suçlamalarla sarsıldı. Eski menajerleri Ferhat Karagöz'ün şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, sanıklar hakkında 12 yıl 4 aydan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ferhat Karagöz / Kaynak: SABAH BORÇLU ÇIKARDILAR Karagöz yaşadığı mağduriyeti Sabah'tan Tuba Kalçık'a şu ifadelerle anlattı: "Blok3 ile tanışıklığımız Ekim 2023'te başladı. O tarihten itibaren konserlerinin ve organizasyonlarının büyük bir kısmını ben organize ettim. 2025 yılının başında, kendisi bana menajerliğini yapmamı teklif etti. Ben de aramızdaki güvene dayanarak teklifi kabul ettim ve menajerliğini üstlendim. Çalışmalarımıza konserlerimize bir süre daha devam ettik. Ancak bu süre zarfında beni egale etmeye çalıştılar. Özellikle hesap konularını konuşmak istediğimde beni borçlu çıkarıp etik olmayan hareketlerde bulundular.

BİLARDO SOPASIYLA DARP İDDİASI Bir süre sonra sanatçının yapımcısı Maruf Yöntürk ile konuşup işleri sonlandırmak ve hesabı görüp kapatmak üzere ofisine çağırdı. Ben de gittim, amacım konuyu sorunsuz bir şekilde kapatmaktı. Ofise gittiğimde karşılaştığım durum bambaşkaydı. Bana çeşitli ithamlarda bulunuldu, haklarım gasp edildi ve normalde alacağım varken beni borçlu çıkardılar. Küfür ve tehditler savurup yumruk attılar. Sonrasında beni ofiste alıkoyarak bilardo sopasıyla darp ettiler.