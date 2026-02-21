Blok3'ten oyunculuk itirafı geldi: "Başrolde ben varım"

YouTube ekran görüntüsü

"KENDİ SENARYOMU YAZIYORUM"

Blok3, katıldığı Kral Müzik YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu.

Oyunculuk teklifleriyle ilgili konuşan rapçi, "İçime sinen bir iş olursa kabul ederim ama ben zaten 1.5 senedir kendi senaryomu yazıyorum. Bu sene film ya da dizi olarak gerçekleşecek. Başrolde ben varım" sözleriyle hayranlarını heyecanlandırdı.