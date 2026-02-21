Blok3'ten oyunculuk itirafı geldi: "Başrolde ben varım"
Blok3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın, "Kusura Bakma" klibinin ardından oyunculuk teklifleri aldığını açıkladı. Kendi senaryosunu 1.5 yıldır yazdığını belirten rapçi, bu yıl hayata geçirmeyi planladığı projede başrolü üstleneceğini duyurdu.
Son dönemin yükselen isimlerinden Blok3, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk planlarıyla da gündemde. Özellikle "Kusura Bakma" şarkısının klibinin ardından dikkatleri üzerine çeken genç rapçi, klip performansının ardından oyunculuk teklifleri aldığını açıkladı.
"KENDİ SENARYOMU YAZIYORUM"
Blok3, katıldığı Kral Müzik YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu.
Oyunculuk teklifleriyle ilgili konuşan rapçi, "İçime sinen bir iş olursa kabul ederim ama ben zaten 1.5 senedir kendi senaryomu yazıyorum. Bu sene film ya da dizi olarak gerçekleşecek. Başrolde ben varım" sözleriyle hayranlarını heyecanlandırdı.
Blok3, "İlişkilerinizde karşınızdaki insan size mi geliyor yoksa şöhretinize mi?" sorusuna,"Bunun paranoyasını hiç yaşamıyorum. Birinin beni Blok3 olduğum için sevmesi zoruma gitmez" cevabını verdi.
Müzikte yakaladığı başarıyı ekranlara da taşımaya hazırlanan Blok3, kendi hikâyesini anlatacağı projede başrolü üstleneceğini belirterek iddialı bir çıkış yaptı.