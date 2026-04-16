Ünlülerden Kütüphane’yi yakacak ifade! Fuhuş pazarlığı deşifre oldu

PAYLAŞILAN FUHUŞ PARASI Yiğit Macit'in banka hesaplarında yapılan incelemede ise Aleyna Bozok'a 200 bin TL gönderdiği ve "Kanka yüz yüz bölüşürüz" şeklinde mesajıyla birlikte fuhuş iddiaları güçlendirildi. Savcılığın bu tespiti üzerine oyuncu, hastalığımdan dolayı Macit'in kendisine yardımcı olduğunu ileri sürdü.

Yine Yiğit Macit'in "Atilla abi 4 ay burada Bodrum'un kralı hem bekar hem her yerde sözü geçer. Seni korur kollar" diyerek Bozok'a erkek ayarladığı görüldü. Dikkat çeken mesajlardan biri de oyuncunun kariyerinden endişe ederek "Çok korkuyorum. Kimseyle para için şey yapmayacağım. Seni mahcup etmek istemiyorum" dediği oldu.

İŞLETMECİDEN ESRAR İTİRAFI

İfadesine ulaşılan Terapy isimli mekanın işletmecisi Deniz Metin Yüksel, aylık gelirinin 28 bin TL olduğunu söyledi. Operasyonlardan sonra mekanda önlemler almaya başladıklarını ileri süren Yüksel esrar itirafında bulundu. Esrar maddesinin kullandığını söyleyen Yüksel, maddeyi Telegram gruplarından temin ettiğini söyledi.

FENOMEN HAKEM ŞİFRESİNİ VERMEDİ

Hakemlikten men edilen sosyal medya içerikleriyle gündeme gelen Elif Karaaslan savcılık ifadesinde, Instagram'da abonelik sistemini 2024'ten beri kullandığını söyleyerek, "Kendi hayatımdan paylaşımlar yapmaktayım. Burada en fazla bikinili paylaşımlarım olabilir. Kastım müstehcenlik değildir" diyerek suçlamaları reddetti. Karaaslan, özel ailevi fotoğraflar olduğu için telefon şifresini vermedi.