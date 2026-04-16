Ünlülerden Kütüphane’yi yakacak ifade! Fuhuş pazarlığı deşifre oldu

İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında ikinci dalga operasyonun perde arkası aralandı. Savcılık ifadeleri, lüks mekanların mutfağından magazin dünyasının ünlü isimlerine uzanan kirli çarkı ortaya çıkardı. Dosyanın en can alıcı noktası ise Aleyna Bozok ve Yiğit Macit arasındaki "pazarlık" mesajları oldu.

İstanbul'da ünlü isimlere uzanan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni dalga operasyonun perde arkası aralandı. Kütüphane ve Terapy adlı mekanların işletmecileri ile sosyal medya fenomeni ve oyuncuların olduğu şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. 8 kişinin "Kütüphane isimli mekanda uyuşturucu kullanılıyordu" beyanları dikkat çekti.

Oyuncu Aleyna Bozok ile tutuklu şüpheli Yiğit Macit arasındaki para transferleri ve mesaj içerikleri fuhuş iddialarını güçlendirdi. Macit ile Bozok arasında 200 bin liralık fuhuş parası için "Kanka 100-100 bölüşürüz" dediği belirlenirken, Terapy işletmecisi Deniz Metin Yüksel'den esrar itirafı geldi.

Sabah'ın haberine göre tutuklanan Kütüphane isimli mekanın sahibi Ali Yaşar Koz, Terapy isimli mekanın işletmecisi Deniz Metin Yüksel, fenomen hakem Elif Karaaslan ve serbest bırakılan oyuncu Aleyna Bozok'un savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

8 KİŞİDEN İTİRAF GELDİ

Ali Yaşar Koz, aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu beyan ederek uyuşturucu iddiaları reddetti. Bunun üzerine savcılık, 8 kişinin ifadesinde "Kütüphane isimli işletmede uyuşturucu madde kullanılırdı" şeklindeki sözleri soruldu. Koz, "Uyuşturucu madde kullanılsaydı bilirdik" dedi.

Aleyna Bozok'un yine aynı soruşturmada tutuklanan Yiğit Macit İsimli şahısla mesaj içerikleri ortaya çıktı. İnceleme sonucu ulaşılan mesaj kayıtlarında Yiğit Macit'in Bozok'a "Clubhouse'a kaçta gidelim? Parasını ödeyeceğim bana güven, kartı ödeyeceğim" dediği görüldü. Buna cevap olarak oyuncu, ekonomik olarak zor durumda olduğu için kart parası istediğini söyledi.

PAYLAŞILAN FUHUŞ PARASI

Yiğit Macit'in banka hesaplarında yapılan incelemede ise Aleyna Bozok'a 200 bin TL gönderdiği ve "Kanka yüz yüz bölüşürüz" şeklinde mesajıyla birlikte fuhuş iddiaları güçlendirildi. Savcılığın bu tespiti üzerine oyuncu, hastalığımdan dolayı Macit'in kendisine yardımcı olduğunu ileri sürdü.

Yine Yiğit Macit'in "Atilla abi 4 ay burada Bodrum'un kralı hem bekar hem her yerde sözü geçer. Seni korur kollar" diyerek Bozok'a erkek ayarladığı görüldü. Dikkat çeken mesajlardan biri de oyuncunun kariyerinden endişe ederek "Çok korkuyorum. Kimseyle para için şey yapmayacağım. Seni mahcup etmek istemiyorum" dediği oldu.

İŞLETMECİDEN ESRAR İTİRAFI
İfadesine ulaşılan Terapy isimli mekanın işletmecisi Deniz Metin Yüksel, aylık gelirinin 28 bin TL olduğunu söyledi. Operasyonlardan sonra mekanda önlemler almaya başladıklarını ileri süren Yüksel esrar itirafında bulundu. Esrar maddesinin kullandığını söyleyen Yüksel, maddeyi Telegram gruplarından temin ettiğini söyledi.

FENOMEN HAKEM ŞİFRESİNİ VERMEDİ
Hakemlikten men edilen sosyal medya içerikleriyle gündeme gelen Elif Karaaslan savcılık ifadesinde, Instagram'da abonelik sistemini 2024'ten beri kullandığını söyleyerek, "Kendi hayatımdan paylaşımlar yapmaktayım. Burada en fazla bikinili paylaşımlarım olabilir. Kastım müstehcenlik değildir" diyerek suçlamaları reddetti. Karaaslan, özel ailevi fotoğraflar olduğu için telefon şifresini vermedi.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında geçtiğimiz akşam da dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Lucca'nın sahibi Cem Mirap, Kütüphane adlı mekanın işletmecisi Ali Yaşar Koz ve Boop'un işletmecisi Mustafa Aksakallı, alınanlar arasında, Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu, fenomenler Samet Liçina, Özlem Parlu, Elif Karaaslan, Oğuz Sarıpınar, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Ayanoğlu, oyuncu Aleyna Bozok, Özgür Gökçe, Büşranur Çakır, Mustafa Eyüp Çelik, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel'in de olduğu 17 şüpheli yer almıştı.

Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian dahil 6 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

MEKANLARA NARKOTİK BASKINI

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu soruşturmaları kapsamında Beşiktaş İlçesi'ndeki bazı ünlü mekanlara ve bazı hedef şüphelilerin ikamet adreslerine baskın yaptı. Ünlü isimlerin uğrak yeri olan Bebek'teki Lucca, Etiler'deki Kütüphane ve Terapi ile Kuruçeşme'de bulunan bazı ünlü mekanlarda aramalar yapıldı.

Kuruçeşme'de Boop adlı mekanda da arama yapıldı. Aramaların esnasında giriş ve çıkışlara kapatılan mekanlarda ve içeride bulunan kişilerin üzerinde arama ve kimlik kontrolleri yapıldı. Mekanlardaki aramalar yaklaşık 1'er buçuk saat sürdü ve gece boyunca devam etti.

DEDEKTÖRLE ARAMA YAPILDI

Mekanlarda hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle de arama yapıldı. Lucca, Boop, Terapi ve Kütüphane adlı mekanlarda ve içerideki kişilerin üzerinde yapılan detaylı aramalarda uyuşturucu veya herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Mekanlar aramalar tamamlandıktan sonra yeniden ziyarete açıldı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz, Deniz Metin Yüksel.

