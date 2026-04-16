Ünlülerden Kütüphane’yi yakacak ifade! Fuhuş pazarlığı deşifre oldu
İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında ikinci dalga operasyonun perde arkası aralandı. Savcılık ifadeleri, lüks mekanların mutfağından magazin dünyasının ünlü isimlerine uzanan kirli çarkı ortaya çıkardı. Dosyanın en can alıcı noktası ise Aleyna Bozok ve Yiğit Macit arasındaki "pazarlık" mesajları oldu.
İstanbul'da ünlü isimlere uzanan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni dalga operasyonun perde arkası aralandı. Kütüphane ve Terapy adlı mekanların işletmecileri ile sosyal medya fenomeni ve oyuncuların olduğu şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. 8 kişinin "Kütüphane isimli mekanda uyuşturucu kullanılıyordu" beyanları dikkat çekti.
Oyuncu Aleyna Bozok ile tutuklu şüpheli Yiğit Macit arasındaki para transferleri ve mesaj içerikleri fuhuş iddialarını güçlendirdi. Macit ile Bozok arasında 200 bin liralık fuhuş parası için "Kanka 100-100 bölüşürüz" dediği belirlenirken, Terapy işletmecisi Deniz Metin Yüksel'den esrar itirafı geldi.
Sabah'ın haberine göre tutuklanan Kütüphane isimli mekanın sahibi Ali Yaşar Koz, Terapy isimli mekanın işletmecisi Deniz Metin Yüksel, fenomen hakem Elif Karaaslan ve serbest bırakılan oyuncu Aleyna Bozok'un savcılık ifadeleri ortaya çıktı.
8 KİŞİDEN İTİRAF GELDİ
Ali Yaşar Koz, aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu beyan ederek uyuşturucu iddiaları reddetti. Bunun üzerine savcılık, 8 kişinin ifadesinde "Kütüphane isimli işletmede uyuşturucu madde kullanılırdı" şeklindeki sözleri soruldu. Koz, "Uyuşturucu madde kullanılsaydı bilirdik" dedi.
Aleyna Bozok'un yine aynı soruşturmada tutuklanan Yiğit Macit İsimli şahısla mesaj içerikleri ortaya çıktı. İnceleme sonucu ulaşılan mesaj kayıtlarında Yiğit Macit'in Bozok'a "Clubhouse'a kaçta gidelim? Parasını ödeyeceğim bana güven, kartı ödeyeceğim" dediği görüldü. Buna cevap olarak oyuncu, ekonomik olarak zor durumda olduğu için kart parası istediğini söyledi.