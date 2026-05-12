Uyuşturucuya özendirmişti! Yusuf Güney ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan, ancak sonrasında bir dijital platformda "uyarıcı madde içeren çay" övgüsü nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Yusuf Güney hakkında karar çıktı.

TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Soruşturmanın ilk evresinde yapılan kan ve idrar testlerinde uyuşturucu madde testinin pozitif çıktığı belirlenen Güney, o dönem adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Ancak ünlü ismin, bir dijital platformda içeriğinde uyarıcı madde bulunan bir bitki çayını övmesi ve takipçilerine tavsiye etmesi "suçu ve suçluyu övme" ile "uyuşturucu kullanımına teşvik" suçlamalarını beraberinde getirmiş, bu durum tutuklanmasına neden olmuştu.

Youtube kanalı üzerinden yayın yapan bir programa konuk olan Güney'in, ayahuasca çayına özendirici açıklamalarda bulunduğu tespit edilmişti.

Daha önce astral seyahat yaptığını iddia eden ve Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında bir sevgilisi olduğunu söyleyen Güney, sosyal medya hesabından yaptığı yayında bu kez de başka varlıklar tarafından rahatsız edildiğini söylemişti.

