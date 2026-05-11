Ruhi Çenet’ten 'hantavirüs testi pozitif çıktı' iddialarına yanıt geldi

Hantavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği yolcu gemisinde bulunan içerik üreticisi Ruhi Çenet hakkında “testi pozitif çıktı” iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı yolcu gemisinde seyahat eden içerik üreticisi Ruhi Çenet'in testinin "pozitif" çıktığı iddiası sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Sosyal medya platformu X'te çok sayıda gönderide "Ruhi Çenet hantavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı" iddiaları yer aldı. Farklı hesaplardan dolaşıma sokulan iddia kısa sürede yüz binlerce kez paylaşıldı.

RUHİ ÇENET'TEN İDDİALARA YANIT GELDİ

Sosyal medyada yayılan iddialara Ruhi Çenet'ten yanıt gecikmedi. Çenet, hantavirüs testinin pozitif çıktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ünlü isim, Instagram hesabında paylaştığı videoda karantinada olduğunu belirterek, "Hiçbir hastalık belirtim yok. Gemide bir virüs olduğunu öğrendiğim ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim" dedi.

Ölüm ve karantinanın olduğu gemiden ülkeye gelen Ruhi Çenet'in, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir düğüne katıldığı iddia edildi. Çenet'in düğüne katıldığı fotoğraf, İstanbul'un Çatalca İlçesi'nde bulunan Fatih Mahallesi'nin muhtarı Nazan Kurtan'ın paylaşımıyla ortaya çıkmıştı. Paylaşılan fotoğraf sosyal medyada gündem olurken, Çenet'e tepki yağmıştı. Video paylaşım platformu YouTube'da 18 milyondan fazla takipçisi bulunan içerik üreticisi Ruhi Çenet'in de içinde bulunduğu MV Hondius gemisinde hantavirüs vakaları tespit edildi. 1 Nisan tarihinde Arjantin'den yola çıkarak Cabo Verde'ye doğru hareket eden gemide yaşamını yitiren 3 yolcunun ölüm nedeninin hantavirüs olduğu açıklandı.