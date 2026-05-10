Hantavirüs nereden çıktı? İlaç kartelleri hakkında çarpıcı iddia: Laboratuvar kurgusu mu?

Nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar (NBC), insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden günümüzün yüksek güvenlikli laboratuvarlarına kadar uzanan devasa bir rant ve yıkım ağını temsil ediyor. Korona sonrası şimdi de Hantavirüs alarmıyla sarsılan küresel sistemde şu soru yüksek sesle soruluyor: "İnsanlık yeni bir biyolojik savaşa mı sürükleniyor?"

Dünya, Orta Doğu'da yükselen konvansiyonel savaşların gürültüsüne ve nükleer felaket senaryolarına kilitlenmişken, perde arkasında çok daha sessiz ve derinden gelen bir tehdit insanlığı kuşatıyor.

A Haber Araştırma Planlama Servisi Burhan Aytekin'in analizi...

HANTAVİRÜS ALARMI: TESADÜF MÜ KURGU MU?

Dünyanın dikkatini çeken son salgın tehdidine dair analizde, "Tam korona pandemisi bitti derken, şimdi de MV Hondius yolcu gemisinden dünyaya Hantavirüs alarmı yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü, üç ölüm ve artan vakaları doğruladı" ifadeleri kullanıldı. Bu durumun bir tesadüf mü yoksa laboratuvar ürünü bir kurgu mu olduğu tartışılırken, "Hantavirüsün yüksek bulaşıcılığı, onu kusursuz bir terör ajanı haline getiriyor" tespitiyle tehlikenin boyutu aktarıldı.

İLAÇ KARTELLERİNİN KANLI RANTI

Salgınların ekonomik arka planına dikkat çeken Burhan Aytekin, "İlaç kartelleri önce ilacı üretip sonra o ilaca uygun hastalığı manipüle ediyor" sözleriyle çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Bir ilacın geliştirme maliyetinin 800 milyon doları bulduğu belirtilen analizde, "Bu yatırımın geri dönüşü için yeni hastalara ve küresel pazarlara ihtiyaç vardı. Para kartelleri krizi, silah kartelleri savaşı, ilaç kartelleri ise virüsleri körüklüyor" ifadelerine yer verildi.