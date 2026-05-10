Hantavirüs nereden çıktı? İlaç kartelleri hakkında çarpıcı iddia: Laboratuvar kurgusu mu?
Dünyada savaşların yükselttiği tansiyon düşmüyor… İran, İsrail ve ABD hattında diplomatik girişimlere rağmen silahlar susmazken; şimdi insanlığı çok daha farklı, görünmeyen bir tehdit korkutuyor. Koronavirüs travmasının ardından bu kez okyanusun ortasında bir yolcu gemisinden gelen “Hantavirüs” alarmı küresel endişeyi yeniden tetikledi. Peş peşe gelen ölüm haberleri sonrası akıllarda tek soru var: Bu sadece doğal bir salgın mı, yoksa biyolojik savaş senaryolarının yeni perdesi mi açılıyor? İşte detaylar...
Dünya, Orta Doğu'da yükselen konvansiyonel savaşların gürültüsüne ve nükleer felaket senaryolarına kilitlenmişken, perde arkasında çok daha sessiz ve derinden gelen bir tehdit insanlığı kuşatıyor.
YENİ BİYOLOJİK SAVAŞ KAPIDA MI?
Nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar (NBC), insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden günümüzün yüksek güvenlikli laboratuvarlarına kadar uzanan devasa bir rant ve yıkım ağını temsil ediyor. Korona sonrası şimdi de Hantavirüs alarmıyla sarsılan küresel sistemde şu soru yüksek sesle soruluyor: "İnsanlık yeni bir biyolojik savaşa mı sürükleniyor?"
A Haber Araştırma Planlama Servisi Burhan Aytekin'in analizi...
HANTAVİRÜS ALARMI: TESADÜF MÜ KURGU MU?
Dünyanın dikkatini çeken son salgın tehdidine dair analizde, "Tam korona pandemisi bitti derken, şimdi de MV Hondius yolcu gemisinden dünyaya Hantavirüs alarmı yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü, üç ölüm ve artan vakaları doğruladı" ifadeleri kullanıldı. Bu durumun bir tesadüf mü yoksa laboratuvar ürünü bir kurgu mu olduğu tartışılırken, "Hantavirüsün yüksek bulaşıcılığı, onu kusursuz bir terör ajanı haline getiriyor" tespitiyle tehlikenin boyutu aktarıldı.
İLAÇ KARTELLERİNİN KANLI RANTI
Salgınların ekonomik arka planına dikkat çeken Burhan Aytekin, "İlaç kartelleri önce ilacı üretip sonra o ilaca uygun hastalığı manipüle ediyor" sözleriyle çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Bir ilacın geliştirme maliyetinin 800 milyon doları bulduğu belirtilen analizde, "Bu yatırımın geri dönüşü için yeni hastalara ve küresel pazarlara ihtiyaç vardı. Para kartelleri krizi, silah kartelleri savaşı, ilaç kartelleri ise virüsleri körüklüyor" ifadelerine yer verildi.
RUMSFELD VE TAMİFLU SKANDALI
Geçmişteki benzer süreçler hatırlatılarak, "Eski ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, bir yandan ordunun başındaydı, diğer yandan dev ilaç şirketi Gilead Sciences'ın büyük hissedarıydı" tespiti paylaşıldı. Kuş gribi paniği sırasında Rumsfeld'in şirketinin ürettiği Tamiflu ilacının dünya genelinde stoklandığı belirtilerek, "Rumsfeld'in bu salgın korkusundan milyonlarca dolar kişisel kâr elde etmesi, etik tartışmaları değil bir salgın komplosu teorisini başlattı" sözleriyle küresel çaptaki rant çarkı deşifre edildi.
TARİHİN KARANLIK YÜZÜ: ÜNİTE 731
Biyolojik silahların yeni bir icat olmadığı vurgulanırken, "18. yüzyılda İngilizler, Amerikan yerlilerine çiçek hastalığı bulaşmış battaniyeler hediye ederek tek kurşun atmadan binlerce insanı öldürdü" bilgisi verildi. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Japon vahşetine de değinilen analizde, "Japonya'nın meşhur Ünite 731 birimi, insanları canlı laboratuvar olarak kullandı. Mikrobiyolog Şiro İşii önderliğindeki bu ekip, yüz binlerce insanı vahşi deneylerle katletti" ifadeleriyle biyolojik savaşın tarihteki acımasız izleri hatırlatıldı.
ATOM BOMBASINDAN DAHA TEHLİKELİ: GÖRÜNMEZ DÜŞMAN
Haberin sonuç kısmında küresel sistemin yeni silahlarına dikkat çekilerek, "Dünyanın en tehlikeli silahı artık belki de atom bombası değil; görünmeyen, tadılamayan ve koklanamayan bir virüstür" denildi. Devletlerin bayraklar için savaşırken çok uluslu şirketlerin bilançolarını kan ve korkuyla büyüttüğü belirtilerek, "Asıl savaş sadece cephede değil, gen haritalarında ve laboratuvar tüplerinde veriliyor. Ve bu yeni nesil savaşta artık siper yok" sözleriyle küresel tehdidin ciddiyeti bir kez daha vurgulandı.